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Футболист сборной Голландии Квинси Промес Reuters
Футболист сборной Голландии Квинси Промес

Футбол. Португалия — Голландия. LIVE

Онлайн-трансляция матча Португалия — Голландия

Сборные Португалии и Голландии встречаются в рамках товарищеского матча. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Товарищеские матчи 1  |   26 марта 21:30   |  перерыв
Португалия
0:3
Нидерланды
0:3
Стадион «Стад де Женев», Каруж | Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция)
Канселу 44'
Депай 11'
Бабель 32'
ван Дейк 45+2'
Подробная статистика матча
Основные составы
12 (в)   Антони Лопеш
24 (з)   Жоау Канселу 44'
19 (з)   Мариу Руй
3 (з)    Роланду
6 (з)   Жозе Фонте
16 (п)   Мануэл Фернандеш
23 (п)   Адриен Силва
25 (п)   Бруну Фернандеш
15 (п)   Андре Гомеш
20 (н)   Рикарду Куарежма
7 (н)   Криштиану Роналду
1 (в)   Яспер Силлессен
2 (з)   Кенни Тете
6 (з)   Натан Аке
4 (з)   Вирджил ван 45'
3 (з)   Матейс де
11 (п)   Тонни де
7 (п)   Донни ван
8 (п)   Дэви Проппер
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
9 (н)   Райан Бабель 32'
10 (н)   Мемфис Депай 11'
Запасной состав
1 (в)   Руй Патрисиу
22 (в)    Бету
21 (з)    Седрик
5 (з)   Рафаэль Геррейро
2 (з)   Бруну Алвеш
4 (з)   Луиш Нету
10 (п)   Жоау Мариу
11 (п)   Бернарду Силва
17 (п)   Гонсалу Гуэдеш
8 (п)   Жоау Моутинью
13 (п)   Рубен Невеш
9 (н)   Андре Силва
18 (н)   Желсон Мартинш
13 (в)   Йерун Зут
25 (в)   Марко Бизот
22 (з)   Тимоти Фосу-Менса
12 (з)   Ханс Хатебур
14 (з)   Стефан де
21 (з)   Патрик ван
16 (п)   Мартен де
15 (п)   Гус Тиль
20 (п)   Квинси Промес
18 (п)   Кевин Стротман
23 (н)   Джастин Клюйверт
17 (н)   Стивен Бергёйс
19 (н)   Бас Дост
24 (н)   Ваутер Вегхорст
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'45+3
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма сборная Нидерландов в Швейцарии неожиданно громит Португалию 3:0. Пока у команды Роналда Кумана очень хорошая реализация моментов, Португалия же проводит свои атаки с очень большим трудом и пока не создала по сути ни одного голевого момента. Посмотрим, что будет во второй половине матча, а пока немного отдохнём.
'45+2
ГОЛ! Нидерланды доводят счёт до крупного! Депай со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, де Лигт сбросил мяч в центр на ван Дейка, который здорово пробил в угол ворот и не оставил шансов Лопешу на спасение.
'45+1
Роланду и Андре Гомеш на пару нарушили правила на правом фланге против Депая. Нидерланды тщательно готовятся к стандарту.
'45
Две минуты добавил Рудди Букке к основному времени первого тайма.
'44
Защитник сборной Португалии Жоау Канселу получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Вейналдума.
'43
Последовала подача в штрафную площадь сборной Португалии от де Вильены, Депай пробил по воротам, но Антони Лопеш смог на этот раз спасти свою команду.
'42
Адриен Силва в центре поля нарушил правила против де Вильены. Вновь в центр поля у нас сейчас перешла игра.
'41
Мануэл Фернандеш выполнил передачу в штрафную площадь сборной Нидерландов, Бруну Фернандеш пробил по воротам, но Силлессен был на месте.
'40
Проппер выполнил заброс на левый угол штрафной площади сборной Португалии, Депай немного не успел к мячу.
'39
Последовал заброс к штрафной площади сборной Нидерландов вновь, на этот раз Куарежма оказался в офсайде.
'38
Постепенно первый тайм у нас подходит к концу, для сборной Нидерландов важно не пропустить мяч до перерыва.
'37
Андре Гомеш выполнил передачу к линии штрафной площади, ван Дейк не стал рисковать и выбил мяч в аут.
'36
Куарежма в который раз попытался пройти вперёд по правому флангу, его встретил Аке и выбил мяч в аут.
'35
Матейс де Лигт при этом получил небольшое повреждение, за пределами поля ему врачи оказывают помощь, но в игру он вскоре должен будет вернуться.
'34
Вновь с левого фланга последовала подача в штрафную площадь сборной Нидерландов, Роналду в борьбе де Лигтом не смог головой пробить по воротам.
'33
Не очень удачно Португалия сегодня работает в обороне, в атаке пока у команды Фернанду Сантуша многое складывается неудачно.
'32
ГОЛ! Нидерланды увеличивают своё преимущество! Де Лигт с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Бабель оторвался от защитников и головой отправил мяч в угол ворот.
'31
Куарежма выполнил передачу к линии штрафной площади на Роналду, Криштиану попытался пробить в касание по воротам, но он ковырнул газон и в итоге момент был упущен.
'30
Временами футболисты фолят в центре поля, но в целом наша игра проходит довольно спокойно, грубости никакой нет, что радует.
'29
Депай по центру попытался войти в штрафную площадь сборной Португалии, но пройти Канселу ему не удалось.
'28
Андре Гомеш с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Аке рискованно отдал мяч Силлессену, пришлось Ясперу выбивать его в аут.
'27
Старается сборная Нидерландов сейчас атаковать через правый фланг, но пройти Руя пока очень тяжело.
'26
С левого фланга Мануэл Фернандеш выполнил подачу к линии вратарской, Силлессен уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'25
Адриен Силва в центре поля нарушил правила в центре поля против Вейналдума. Нидерланды вновь никуда не спеша разыграли стандарт.
'24
Ван Дейк выполнил передачу на ход партнёру, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл в аут.
'23
Куарежма остался очень недоволен решением бокового арбитра, по его мнению должен был быть угловой удар, высказал игрок сборной Португалии своё недовольство боковому арбитру, пришлось Рудди Букке успокаивать футболиста.
'22
Куарежма попытался пройти вперёд по правому флангу вновь, но на этот раз в борьбе с де Вильеной Рикарду упустил мяч за лицевую линию поля.
'21
Вейналдум пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'20
Руй в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Донни ван де Бека. Игроки сборной Нидерландов спокойно разыграли стандарт.
'19
Фонте выполнил заброс к штрафной площади сборной Нидерландов, защитники вновь не стали ничего придумывать и просто сбросили мяч в руки Силлессену.
'18
Куарежма разыграл угловой с Мануэлом Фернандешом, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Нидерланды вновь смогли отвести угрозу от своих ворот, но не без проблем.
'17
Роналду с правого фланга попытался выполнить подачу в штрафную площадь, мяч попал в Аке и ушёл на угловой.
'16
Аке выполнил безадресный заброс в штрафную площадь Португалии, Антони Лопеш дал мячу уйти за лицевую линию поля.
'15
Нидерланды после забитого мяча продолжают атаковать более уверенно, Португалия в обороне вроде бы играет уверенно, но вот с передачами вперёд возникает многовато ошибок.
'14
Сегодня в Швейцарии большинство болельщиков поддерживают сборную Португалии, но конечно и фанаты сборной Нидерландов также есть.
'13
С левого фланга вновь последовал заброс к штрафной площади сборной Нидерландов, ван Дейк головой прервал полёт мяча, а дальше ему помогли партнёры.
'12
Сборная Нидерландов забила первый мяч под руководством Рональда Кумана, посмотрим, будет ли первая победа сегодня.
'11
ГОЛ! Сборная Нидерландов открывает счёт в матче! С правого фланга последовала передача к линии штрафной площади, Донни ван де Бек принял мяч и не очень удачно пробил по воротам, в итоге это больше получился пас на Депая, который в падении отравил мяч в угол ворот.
'10
Игроки сборной Португалии теперь перехватили мяч и спокойно катают его в центре поля, опять же торопиться команды никуда не собираются.
'9
Куарежма с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, не без труда, но игроки сборной Нидерландов смогли отвести угрозу от своих ворот.
'8
Всё нормально с Куарежмой, готов игрок сборной Португалии продолжать игру. Сейчас уже сам Рикарду прошёл вновь по правому флангу и выполнил передачу в штрафную площадь, мяч попал в Аке и ушёл на угловой.
'7
Куарежма получил повреждение в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади Нидерландов с Аке, пока игрок сборной Португалии лежит на газоне и не может подняться.
'6
Последовал теперь заброс к штрафной площади сборной Нидерландов, де Лигт не стал рисковать и грудью сбросил мяч Силлессену.
'5
Последовала передача на ход Рую, мяч полетел слишком сильно и в итоге улетел в аут.
'4
В целом игра у нас начинается пока довольно спокойно, никто и никуда в товарищеском матче торопиться не собирается.
'3
Нидерланды пока больше времени контролируют мяч, но дальше центра поля номинальные гости пройти не могут.
'2
Сегодняшний матч вновь проходит в Швейцарии, после матча с Египтом состав сборной Португалии заметно изменился. Также отметим, что сегодня болельщиков на трибунах значительно меньше.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Португалия — Нидерланды. Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.