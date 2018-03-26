'45+3

Звучит свисток на перерыв. После первого тайма сборная Нидерландов в Швейцарии неожиданно громит Португалию 3:0. Пока у команды Роналда Кумана очень хорошая реализация моментов, Португалия же проводит свои атаки с очень большим трудом и пока не создала по сути ни одного голевого момента. Посмотрим, что будет во второй половине матча, а пока немного отдохнём.