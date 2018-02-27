'120+1

Поздравляем ярославский «Шинник» с выходом в полуфинал Кубка России. Середняк ФНЛ пока продолжает свой успешный поход за трофеем, и кто знает, а что будет дальше? По сетке ведь можно пройти и в финал турнира. Сегодня «СКА-Хабаровск» по игре смотрелся конечно намного лучше, команда Билялетдинова старалась комбинировать, больше атаковала, но всё же голевых моментов создала немного. Можно будет также много говорить о том, что Евгений Турбин в конце дополнительного времени должен был ставить пенальти в ворота «Шинника», но он не заметил руку у Ятченко. В итоге в серии пенальти игроки «СКА-Хабаровск» исполнили свои попытки крайне неудачно и по сути винить за вылет из Кубка России они могут только самих себя. «Шинник» в полуфинале турнира сыграет с победителем матча «Амкар» — «Авангард» Курск, эта встреча состоится также сегодня, но немного позднее.