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'120+1
'120+1
Звучит свисток об окончании дополнительного времени! Мы с вами так и не дождались забитых мячей в этом матче между «СКА-Хабаровск» и «Шинником», но победителя мы должны узнать, впереди нас ждёт серия пенальти, а она всегда проходит в большом напряжении, посмотрим, кто же в итоге пройдёт в полуфинал Кубка России.
'120
Одну минуту добавил Евгений Турбин к основному времени второго дополнительного тайма.
'119
У Владислава Камилова уже стало сводить ноги от усталости. В момент удара Федотова по повтору стало понятно, что Ятченко рукой блокировал всё удар, пусть и падал защитник «Шинника», но это была игра рукой.
'118
Безлихотнов получил мяч на правом углу штрафной площади и выполнил передачу на дальнюю штангу, никого из партнёров там не оказалось.
'117
Самсонов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Яшин уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'116
Опаснейший момент у ворот «Шинника». С правого фланга последовала передача в центр штрафной площади, Федотов пробил по воротам после борьбы за мяч, Ятченко в прыжке блокировал удар, после этого был ещё удар по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
'115
'114
Крамаренко с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади «СКА-Хабаровск», Карпов головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'113
'113
'112
Шайморданов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Жестоков в борьбе за верховой мяч нарушил правила.
'111
Последовала передача в центр штрафной площади «СКА-Хабаровск» с правого фланга от Крамаренко, Тубич выбил мяч на угловой.
'110
Самсонов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Карасев головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.
'109
Угловой у ворот «Шинника». Последовала подача на дальнюю штангу, Жестоков выбил мяч на повторный корнер.
'108
Богаев пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел немного в сторону от цели.
'107
Последовала передача из центра поля на левый угол штрафной площади «Шинника» из центра поля, Калинский не смог зацепиться за мяч, в итоге его на выходе забрал Яшин.
'106
Начинается второй дополнительный тайм!
'105+2
Шаймордов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «СКА-Хабаровск» выбили мяч подальше от своих ворот и Евгений Турбин сразу дал свисток. Сейчас команды поменяются сторонами, совсем немного переведут дух, и игра продолжится, перерыва как такового быть не должно.
'105+1
Камилов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Криворучко сыграл не очень уверенно, мяч улетел на угловой.
'105
Угловой у ворот «Шинника». Самсонов выполнил подачу во вратарскую, Яшин уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'105
Вернулся Низамутдинов в игру и сразу «Шинник» провёл отличную атаку, Шаймордов получил мяч в центре штрафной площади и пробил по воротам, Криворучко спас свою команду, игравший на добивании Нарылков отправил мяч в сетку, но у него был зафиксирован офсайд.
'104
Пока Низамутдинову за пределами поля продолжают оказывать медицинскую помощь, возможно, потребуется замена ветерану «Шинника».
'103
Низамутдинов получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля с Самсоновым. Вышли на поле врачи «Шинника», пауза в игре.
'102
Очередной стандарт в пользу хабаровского клуба. Со стандарта последовала подача на правый угол штрафной площади в исполнении Богаева, оттуда последовала скидка на ближнюю штангу, Яшин уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'101
Самсонов с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки «Шинника» при этом стандарте смогли отбиться без всяких проблем.
'100
'100
'99
Самсонов со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади «Шинника», игроки ярославского клуба невольно зажгли «свечу» над штрафной, Яшин ошибся на выходе, но его подстраховали защитники и выбили мяч на угловой.
'98
Тубич из центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Кабутов перебросил мяч через Яшина, а затем игрок «СКА-Хабаровск» упал в борьбе с голкипером, Евгений Турбин показал, что будет удар от ворот.
'97
Последовала передача на правый угол штрафной площади «Шинника» на Кабутова, Жестоков хорошо сыграл в подкате и мяч перехватил.
'96
Наваловский попытался выполнить подачу в штрафную площадь с левого фланга, но мяч свалился с ноги у Георгия и в итоге ушёл за лицевую лини поля.
'95
С левого фланга последовала передача на левый угол штрафной площади «СКА-Хабаровск», Криворучко уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'94
Шайморданов со стандарта очередного выполнил заброс в центр штрафной площади «СКА-Хабаровска», никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
'93
Тубич нарушил правила в центре поля против Низамутдинова. Игроки «Шинника» спокойно разыграли стандарт.
'92
Последовала передача на ход Калинскому из центра поля, мяч полетел слишком сильно, Николай не смог за него зацепиться на левом углу штрафной площади.
'91
Начинается первый дополнительный тайм!
'90+2
Звучит свисток об окончании основного времени матча. «СКА-Хабаровск» и «Шинник» так и не смогли забить голов, но сегодня игра в Кубке России, а это значит, что дальше нас ждут два тайма по пятнадцать минут. Теперь такими темпами мы с вами можем ждать и серию пенальти по итогу. Очень закрыто сегодня играет «Шинник», «СКА-Хабаровск» же старается играть за счёт комбинаций, но футболистам пока не хватает взаимопонимания и явного форварда для завершения атак.
'90+1
Ятченко с правого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, Криворучко спокойно забрал мяч в руки.
'90
Две минуты добавил Евгений Турбин к основному времени матча.
'90
Шайморданов с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, оттуда последовал перевод на дальнюю, Криворучко сыграл на выходе и смахнул мяч с головы игроков «Шинника».
'90
В результате контратаки Крамаренко прошёл к штрафной площади и пробил по воротам, Криворучко в прыжке перевёл мяч на угловой.
'89
Наваловский пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в своего же партнёра по команде.
'88
Кабутов выполнил подачу в центр штрафной площади с правого фланга, защитники «Шинника» выбили мяч подальше от своих ворот.
'87
Кабутов выполнил передачу из центра штрафной площади к линии штрафной на Федотова, Виталий в касание пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Яшину.
'86
Крамаренко выполнил подачу в центр штрафной площади, Шайморданов в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Наваловского.
'85
Крамаренко попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Богаев и выбил мяч в аут.
'84
Самсонов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'83
'83
'82
У «СКА-Хабаровск» за мяч в штрафной площади «Шинника» никто даже не борется толком, сказывается отсутствие полноценного форварда.
'81
Кабутов выполнил заброс в штрафную площадь «Шинника» с правого фланга, Яшин сыграл на выходе и забрал мяч.
'80
'80
'79
Последовала передача на ход Самойлову, Богаев удачно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля.
'78
Из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Низамутдинову, форвард «Шинника» не смог побороться за мяч.
'77
Наваловский с левого фланга теперь выполнил подачу к линии вратарской, Яшин вновь спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'76
С левого фланга последовала подача на правый угол штрафной площади «Шинника» от Наваловского, Яшин уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'75
Безлихотонов также выполнил передачу на правый угол штрафной площади «СКА-Хабаровск», Тубич не дал Низамутдинову добраться до мяча.
'74
Шайморданов выполнил подачу на ближнюю штангу с правого фланга, Тубич выбил мяч подальше от своих ворот.
'73
Самойлов получил повреждение в борьбе за мяч с Карасевым. Вышли на поле врачи «Шинника», пауза в игре.
'72
Савичев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Шинника» продолжают перехватывать мячи.
'71
Игроки «СКА-Хабаровск» теперь перестарались в борьбе за мяч и тем самым нарушили правила у штрафной площади ярославского клуба.
'70
С левого фланга Богаев выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники «Шинника» вновь без всяких проблем перехватили мяч.
'69
Последовала передача на ход Низамутдинову из центра поля. Форвард «Шинника» оказался в офсайде.
'68
Слишком тонко временами действует «СКА-Хабаровск», опять же, не хватает взаимопонимания футболистам в завершающей стадии атаки.
'67
Савичев с левого фланга выполнил плохую передачу в штрафную площадь «Шинника», защитники спокойно перехватили мяч.
'66
'66
'65
Против Нарылкова нарушили правила у штрафной площади «Шинника». Игроки ярославского клуба никуда не спеша разыграли стандарт.
'64
Щадин выполнил заброс на левый угол штрафной площади на Самойлова, но пройти Савичева игроку «Шинника» не удалось.
'63
«Шинник» очень долго разыгрывает любой стандарт, такое ощущение складывается, что ярославский клуб уже готов играть если что и дополнительное время.
'62
Савичев выполнил передачу на правый угол штрафной площади «Шинника», Карасев выполнил прострел на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.
'61
Из-за пределов штрафной площади вновь последовал удар по воротам, Яшин без всяких проблем забрал мяч.
'60
«СКА-Хабаровск» сейчас конечно играет первым номером, но надо больше бить по воротам, без этого никак не забить.
'59
Савичев с правого угла штрафной площади пробил в ближний угол ворот, Яшин был на месте.
'58
В центр поля у нас пока перешла игра, да и в целом второй тайм пока проходит у нас достаточно вяло.
'57
Шайморданов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади со стандарта, мяч попал в «стенку» из игроков «СКА-Хабаровск».
'56
Калинский у своей штрафной площади сбил Земскова. Игроки «Шинника» заработали опасный стандарт.
'55
Сегодня в Хабаровске идёт ещё и матч КХЛ, часть болельщиков конечно же выбрала более интересную битву с участием «Амура», немного жаль, что так наложились матчи.
'54
'53
Шайморданов со стандарта с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади «СКА-Хабаровск», никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
'52
'51
Шайморданов со стандарта выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки «СКА-Хабаровск» отвели угрозу от своих ворот без всяких проблем.
'50
Против Самойлова нарушили правила на левом фланге у штрафной площади хабаровского клуба. «Шинник» заработал неплохой стандарт.
'49
Самсонов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно в руки Яшину.
'48
Земсков получил небольшое повреждение в борьбе за мяч, но игрок «Шинника» показал, что помощь врачей ему не нужна.
'47
Игроки «Шинника» сразу попытались провести атаку, но при этом футболисты ярославского клуба в атаке опять умудрились нарушить правила.
'46
Начинается второй тайм!
'45+1
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма «СКА-Хабаровск» в четвертьфинале Кубка России на своём поле играет вничью с ярославским «Шинником» 0:0. Пока игра у нас получается не самой яркой, но большинство матчей в Хабаровске играются не очень ярко, посмотрим, что будет дальше, но пока мы с вами можем и до дополнительного времени дойти сегодня.
'45+1
Земсков в касание пробил по воротам в завершении редкой атаки «Шинника», Криворучко с трудном отбил мяч, но всё же «СКА-Хабаровск» удалось отбиться, мяч был выбит в аут.
'45
Евгений Турбин добавил одну минуту к основному времени первого тайма.
'45
Савичев со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, но мяч полетел слишком низко, его в итоге перехватили защитники «Шинника».
'45
Ятченко нарушил правила на левом фланге против Савичева у своей штрафной площади. «СКА-Хабаровск» заработал неплохой стандарт.
'44
Камилов в центре поля нарушил правила против Карасева и тем самым не дал игрокам хабаровского клуба провести быструю атаку.
'43
Савичев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади «Шинника», Яшин вновь сыграл на выходе и на этот раз спокойно забрал мяч в руки.
'42
Кабутов выполнил передачу в центр штрафной площади, Яшин сыграл на выходе, но сейчас не стал рисковать и сразу выбил мяч в аут.
'41
Много прострелов в последние минуты следует в штрафную площадь «Шинника», но ярославский клуб продолжает отбиваться.
'40
Очередной угловой у ворот «Шинника». Самсонов выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров толком не смог побороться за мяч.
'39
Самсонов выполнил подачу на ближнюю штангу с углового, игроки «Шинника» в очередной раз не дали сопернику добраться до мяча.
'38
Отличная передача прошла на правый угол штрафной площади «Шинника», Калинский пробил по воротам, но Яшин здорово сблизился с соперником и тем самым смог перевести мяч на угловой.
'37
Тубич теперь нарушил правила в центре поля против Низамутдинова и тем самым не дал «Шиннку» провести быструю ответную атаку.
'36
Против Тубича нарушили правила в центре поля. Игроки хабаровского клуба никуда не спеша разыграли стандарт.
'35
Низамутдинов ворвался в штрафную площадь «СКА-Хабаровск», а там у него успешно перехватили мяч, Евгений Турбин также показал, что всё было в рамках правил.
'34
'34
'33
Шайморданов с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Жестоков головой пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'32
Шайморданов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
'31
Шайморданов пробил по воротам со стандарта, мяч попал в «стенку» из игроков «СКА-Хабаровск», а далее уже после заброса в штрафную площадь Самойлов оказался в офсайде.
'30
Богаев нарушил правила на своей половине поля против Нарылкова. Игроки «Шинника» заработали относительно неплохой стандарт.
'29
Кабутов со входа в штрафную площадь с левого угла пробил в ближний угол ворот в борьбе с защитником, мяч попал в сетку, но с внешней стороны.
'28
Карпов выполнил передачу в штрафную площадь на ход Никифорову, мяч полетел слишком сильно, вновь его перехватили футболисты ярославского клуба.
'27
Много забросов длинных использует хабаровский клуб, но пока толку от этого совсем немного, зачастую все мячи футболисты «Шинника» перехватывают.
'26
Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади «Шинника» на Никифорова, Яшин здорово сыграл на выходе и в прыжке кулаками выбил мяч подальше от своих ворот.
'25
Калинский пробил по воротам из-за пределов штрафной площади в завершении неплохой атаки «СКА-Хабаровск», но мяч полетел довольно слабо и точно в руки Яшину.
'24
Кабутов выполнил подачу в центр штрафной площади с левого фланга, защитники «Шинника» оказались первыми на мяче.
'23
Много изменений произошло в составе «СКА-Хабаровск» за время зимней паузы, футболистам также пока не хватает временами сыгранности.
'22
Яшин довольно сильно выбивает мячи вперёд, зачастую такие выносы позволяют партнёрам бороться за мячи у штрафной площади хабаровского клуба.
'21
Низамутдинов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.
'20
Последовал заброс в штрафную площадь «Шинника» на Кабутова, на этот раз игрок «СКА-Хабаровск» оказался в офсайде.
'19
Угловой у ворот «Шинника». Самсонов выполнил подачу на ближнюю штангу, вновь ярославский клуб отбился без всяких проблем.
'18
Последовал заброс на ход Никифорову из центра поля в штрафную площадь «Шинника», Яшин уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'17
Карасев выполнил подачу на ближнюю штангу с углового, не без труда, но игроки «Шинника» смогли отвести угрозу от своих ворот.
'16
Самсонов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч видимо вновь задел игрока «Шинника», Евгений Турбин назначил угловой.
'15
Много на старте матча нас мелких фолов, но сегодня их должно быть много, всё же команды у нас играют не самого высокого уровня.
'14
Земсков перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади хабаровского клуба и в итоге нарушил правила против Тубича.
'13
Магадиев в центре поля нарушил правила против Никифорова. Игроки «СКА-Хабаровск» спокойно разыграли стандарт.
'12
Теперь уже Камилов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, вновь на пути мяча оказался игрок хабаровского клуба.
'11
Щадин пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника «СКА-Хабаровск».
'10
Угловой у ворот «СКА-Хабаровск». Шайморданов разыграл мяч с Нарылковым, далее Сергей выполнил подачу в центр штрафной площади, хозяева поля смогли довольно уверенно отбиться.
'9
Никифоров в центре поля нарушил правила в борьбе за мяч. Игроки «Шинника» спокойно разыграли стандарт.
'8
В среднем темпе у нас проходит игра, после зимнего перерыва нужно футболистам разыгрываться, да ещё и искусственный газон в холодную погоду не помогает играть комфортно.
'7
Савичев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Яшин уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'6
Досталось Евгению Ятченко, он неудачно упал за пределами поля, пока врачи «Шинника» оказывают футболисту помощь, но он должен будет вернуться в игру.
'5
'4
Сегодня в Хабаровске около -7 градусов, болельщиков на трибунах не очень много, это печально, видимо «Шинник» даже в четвертьфинале Кубка России не самая интересная вывеска.
'3
Карасев с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, Гришко головой пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'2
Богаев пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника «Шинника» и ушёл на угловой.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России: «СКА-Хабаровск» — «Шинник». Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.