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ЦСКА Хорсенс
ЦСКА в товарищеском матче против «Хорсенса» https://vk.com/pfc_cska
ЦСКА в товарищеском матче против «Хорсенса»

Витиньо сохранил лицо ЦСКА

ЦСКА сыграл вничью с «Хорсенсом» в товарищеском матче

Московский ЦСКА сыграл вничью с датским «Хорсенсом» в товарищеском матче на сборах в Испании. Витиньо оформил дубль и позволил армейцам избежать поражения. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
  |   22 января 14:00   |  закончен
ЦСКА
2:2
Хорсенс
2:2
Стадион «Реаль Клуб де Гольф Кампоамор Ресорт», Кампоамор | Главный судья:
Витиньо 11' (пен)
Витиньо 55'
Квист 4'
Финнбогасон 35'
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
2 (з)   Марио Фернандес
24 (з)   Василий Березуцкий
5 (з)   Виктор Васин
14 (з)   Кирилл Набабкин
89 (п)   Константин Кучаев
66 (п)   Бибрас Натхо
10 (п)   Алан Дзагоев
17 (п)   Александр Головин
3 (п)   Понтус Вернблум
11 (н)    Витиньо 11' 55'
1 (в)   Йессе Йоронен
11 (з)   Петер Нюманн
20 (з)   Миккель Квист 4'
27 (з)   Йонас Торсен
33 (з)   Александр Людвиг 80'
4 (п)   Айю Окосуе
10 (п)   Лассе Йоргенсен 60'
16 (п)   Дельфин Тшиемб
13 (п)   Томас Кортегор
21 (п)   Йонас Борринг
9 (н)   Кьяртан Финнбогасон 85' 35'
Запасной состав
3 (з)   Мадс Андерсен 80'
18 (п)   Йеппе Мель 60'
19 (н)   Тобиас Арндаль 85'
Трансляция
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'90+1

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию матча и желает вам удачного дня!

'90+1

Финальный свисток! ЦСКА играет вничью с датским «Хорсенсом» — 2:2. Дубль за армейцев оформил Витиньо, отличившись один раз с пенальти и один раз — с игры после передачи Понтуса Вернблума. Два пропущенных гола пришли после ударов датчан с навесов. Как ни странно, ЦСКА проиграл сопернику воздух.

'90

«Хорсенс» заработал «стандарт» вблизи штрафной ЦСКА. После навеса датчане пробили головой — сильно выше ворот.

'89

Эх, Кучаев не замкнул на дальней штанге... очередной 100%-ый момент упущен.

'88

Вернблум взрывается: его в очередной раз сбили, при этом произошло это в результате подката сзади в центре поля. Датчане играют как в последний раз.

'87

Акинфеев совершил прекрасный сейв! Игрок «Хорсенса» мощно зарядил по воротам, сместившись с левого фланг в центр.

'85

Момент! Березуцкий выполнил диагональ через все поле на Кучаева, и тот мог прошивать вратаря в ближний угол, но попал во вратаря!

'83

Ух... датчане забили головой после подачи с углового, но до этого были нарушены правила на Натхо, так что гол не засчитан.

'82

«Хорсенс» заработал угловой.

'80

Какая красивая комбинация в исполнении армейцев! После множества пасов в штрафной «Хорсенса» в окружении прессингующих игроков Кучаев вышел на ударную позицию, но угодил в небольшой офсайд!

'78

Снова Витиньо неплохо пробил из-за пределов штрафной! Чуть выше перекладины.

'76

Момент! Витиньо мощно приложился по мячу издали, и мяч просвистел совсем рядом с левой штангой!

'74

Васин прервал прострельную передачу датчан в штрафную Акинфеева.

'72

Датчане организовали заброс в штрафную ЦСКА, но Акинфеев забрал мяч. Прессинговавший его игрок «Хорсенса» зачем-то сбил голкипера с ног. Арбитр никак не отреагировал.

'70

Березуцкий мог выводить ЦСКА вперед после навеса с углового! К сожалению, защитник не сумел подстроиться под мяч.

'69

Головин заработал угловой, попытавшись на дриблинге пройти соперника в чужой штрафной.

'67

Момент! Головин мог расстреливать вратаря датчан из пределов штрафной, но пробил в молоко!

'65

Натхо пробил почти в левую «девятку»! Мяч разминулся со створом считаные сантиметры!

'64

Опасный штрафной заработали армейцы! Натхо у мяча.

'62

У «Хорсенса» пошли замены. У ЦСКА пока разминаются Хетаг Хосонов, Федор Чалов и новичок команды Кристиян Бистрович.

'60

Армейцы уверенно контролируют мяч на подступах к чужой штрафной, всеми силами стремясь сделать счет в свою пользу.

'58

ГООООЛ!!! ЦСКА сравнивает счет! 2:2! Витиньо красиво положил мяч в дальний угол после передачи Вернблума!

'58

Кучаев завозился с мячом в штрафной «Хорсенса» и потерял снаряд. Будет удар от ворот.

'56

Подача не получилась — датчане прервали передачу. Стоит отметить, что защищаются они очень основательно — всей командой в своей штрафной.

'55

Армейцы заработали угловой. Подавать пошел Натхо.

'54

Фернандес попытался сделать проникающую передачу в штрафную соперника, но отправил мяч в ту часть поля, где не было никого из своих.

'52

«Хорсенс» заработал штрафной. После длинного розыгрыша мяча датчане пробили с близкого расстояния, но Акинфеев потащил.

'51

Дзагоев вернулся на поле. Тем временем датчане пронеслись по правому флангу, и последовал удар в ближний угол — получилось немного мимо створа!

'50

Опасно! Акинфеев отразил удар с близкого состояния!

'49

Дзагоева временно увели с поля. Игра тем временем продолжается.

'48

Дзагоеву досталось в ходе атаки ЦСКА — игрок получил по голове. На поле показались врачи армейцев.

'46

Второй тайм начался! Перерыв длился совсем недолго, как это обычно бывает во время товарищеских матчей. У ЦСКА замен нет, и их вообще не планируется, если не произойдет форс-мажора.

'45+1

Неожиданно со штрафного пробил Вернблум — выше ворот. На этом завершается первый тайм! ЦСКА, к сожалению, проигрывает «Хорсенсу» со счетом 1:2. Единственный гол за армейцев провел Витиньо с пенальти.

'45

Витиньо пробил низом, но угодил в «стенку». Однако тут же мяч попадает в руку одному из игроков «Хорсенса», и будет очередной штрафной.

'44

Вернблум заработал очень опасный «стандарт» прямо перед штрафной «Хорсенса»! У мяча Витиньо и Натхо.

'43

Головин пошел в дриблинг на чужой половине поля, но не сумел обыграть соперника.

'41

Армейцы придумали навес с фланга в центр штрафной, но голкипер датчан перехватил мяч.

'39

Фернандес убегал в контратаку по правому флангу, но игрок «Хорсенса» довольно жестко на нем сфолил. Испанский арбитр пока не достает желтые карточки.

'38

Опасно! Опять датчане чуть не забили с навеса.

'36

ГООООЛ!!! «Хорсенс» выходит вперед! Нападающий датчан Кьяртан Финнбогасон пробил после ввода мяча из аута, и снаряд залетел от штанги в ворота! 1:2!

'36

Набабкин здорово сыграл в отборе и отдал на Витиньо. Бразилец пошел по левому флангу обыгрывать защитника, но потерял мяч, за что тут же получил пару ласковых слов от Вернблума.

'35

Натхо выполнил дальний заброс на Фернандеса, но голкипер вовремя вышел из ворот и забрал снаряд.

'33

ЦСКА снова перешел к тотальному контролю мяча, соперник пытается его отобрать.

'31

Датчане летят в ноги армейцам, словно это финал Лиги чемпионов. Так и удаление можно получить, хотя это всего лишь товарищеский матч.

'29

Очень мощный удар Дзагоева издали! Жаль, немного мимо.

'27

Натхо пробил издали, но получилось прямо в руки вратарю.

'26

ЦСКА уверенно контролирует мяч, время от времени длинными передачами отправляя его по флангу ближе к штрафной соперника.

'25

Момент! Квист очень далеко ввел мяч из-за боковой (получился практически навес с углового), и один из футболистов «Хорсенса» пробил головой в правую «девятку» — Акинфеев справился.

'24

Головин явно сфолил в центре поля, прервав быструю контратаку датчан. Наверное, в официальном матче это была бы желтая карточка.

'22

Опасно! После навеса с углового Васин пробил головой, но арбитр дал свисток о нарушении правил — кто-то из армейцев перестарался в нападении.

'21

Фернандес навесил с фланга в штрафную «Хорсенса», но защитники успели выбить на угловой.

'20

Игроки в черном взвинтили прессинг на чужой половине поля, но москвичи умело выходят из-под подкатов.

'18

Тем временем армейцы заработали право на штрафной. Натхо перевел мяч на другой фланг, и пошла затяжная атака.

'17

Кучаев выполнил очень хороший длинный пас на забегающего Витиньо, но вратарь соперника на долю секунды опередил бразильского нападающего.

'15

Теперь аналогичная ситуация сложилась в штрафной ЦСКА — игрок «Хорсенса» свалился с ног. Тренер датчан начал очень громогласно высказывать свое недовольство решением арбитра не назначать пенальти. Какие страсти!

'13

ГООООЛ!!! Витиньо бьет в противоположный угол от вратаря! 1:1!

'11

Алан Дзагоев ворвался в штрафную и заработал пенальти!

'9

Кажется, будто «Хорсенс» уже играет по счету. У армейцев пока не очень получается организовать навал на ворота соперника.

'7

К слову, начало игры задержалось на пять минут из-за того, что судьи сначала вышли в красной форме, а затем в черной — оба комплекта сливались с экипировкой команд. В итоге арбитрам все-таки удалось найти одежду других цветов.

'4

ГООООЛ!!! ЦСКА пропускает очень быстро! Миккель Квист удачно откликнулся на подачу с фланга и внес мяч в ворота! 0:1!

'5

Датчане, не стесняясь, выносят мяч далеко на чужую половину поля. ЦСКА подбирает и начинает атаку заново.

'3

Красно-синие владеют мячом больше на первых минутах, но удара по мячу никак нет.

'1

Матч начался! ЦСКА в оранжевом, датчане — в черном.

13:55

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Василий Березуцкий, Васин, Набабкин, Кучаев, Натхо, Дзагоев, Головин, Вернблум, Витиньо

13:50

Начало встречи в 14.00 мск.

13:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции товарищеского матча ЦСКА — «Хорсенс».