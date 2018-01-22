На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию матча и желает вам удачного дня!
«Хорсенс» заработал «стандарт» вблизи штрафной ЦСКА. После навеса датчане пробили головой — сильно выше ворот.
Вернблум взрывается: его в очередной раз сбили, при этом произошло это в результате подката сзади в центре поля. Датчане играют как в последний раз.
«Хорсенс» заработал угловой.
Васин прервал прострельную передачу датчан в штрафную Акинфеева.
Датчане организовали заброс в штрафную ЦСКА, но Акинфеев забрал мяч. Прессинговавший его игрок «Хорсенса» зачем-то сбил голкипера с ног. Арбитр никак не отреагировал.
Головин заработал угловой, попытавшись на дриблинге пройти соперника в чужой штрафной.
Опасный штрафной заработали армейцы! Натхо у мяча.
У «Хорсенса» пошли замены. У ЦСКА пока разминаются Хетаг Хосонов, Федор Чалов и новичок команды Кристиян Бистрович.
Армейцы уверенно контролируют мяч на подступах к чужой штрафной, всеми силами стремясь сделать счет в свою пользу.
Кучаев завозился с мячом в штрафной «Хорсенса» и потерял снаряд. Будет удар от ворот.
Подача не получилась — датчане прервали передачу. Стоит отметить, что защищаются они очень основательно — всей командой в своей штрафной.
Армейцы заработали угловой. Подавать пошел Натхо.
Фернандес попытался сделать проникающую передачу в штрафную соперника, но отправил мяч в ту часть поля, где не было никого из своих.
Дзагоева временно увели с поля. Игра тем временем продолжается.
Витиньо пробил низом, но угодил в «стенку». Однако тут же мяч попадает в руку одному из игроков «Хорсенса», и будет очередной штрафной.
Головин пошел в дриблинг на чужой половине поля, но не сумел обыграть соперника.
Армейцы придумали навес с фланга в центр штрафной, но голкипер датчан перехватил мяч.
Фернандес убегал в контратаку по правому флангу, но игрок «Хорсенса» довольно жестко на нем сфолил. Испанский арбитр пока не достает желтые карточки.
Набабкин здорово сыграл в отборе и отдал на Витиньо. Бразилец пошел по левому флангу обыгрывать защитника, но потерял мяч, за что тут же получил пару ласковых слов от Вернблума.
Натхо выполнил дальний заброс на Фернандеса, но голкипер вовремя вышел из ворот и забрал снаряд.
ЦСКА снова перешел к тотальному контролю мяча, соперник пытается его отобрать.
Датчане летят в ноги армейцам, словно это финал Лиги чемпионов. Так и удаление можно получить, хотя это всего лишь товарищеский матч.
Натхо пробил издали, но получилось прямо в руки вратарю.
ЦСКА уверенно контролирует мяч, время от времени длинными передачами отправляя его по флангу ближе к штрафной соперника.
Головин явно сфолил в центре поля, прервав быструю контратаку датчан. Наверное, в официальном матче это была бы желтая карточка.
Фернандес навесил с фланга в штрафную «Хорсенса», но защитники успели выбить на угловой.
Игроки в черном взвинтили прессинг на чужой половине поля, но москвичи умело выходят из-под подкатов.
Тем временем армейцы заработали право на штрафной. Натхо перевел мяч на другой фланг, и пошла затяжная атака.
Кучаев выполнил очень хороший длинный пас на забегающего Витиньо, но вратарь соперника на долю секунды опередил бразильского нападающего.
Теперь аналогичная ситуация сложилась в штрафной ЦСКА — игрок «Хорсенса» свалился с ног. Тренер датчан начал очень громогласно высказывать свое недовольство решением арбитра не назначать пенальти. Какие страсти!
Кажется, будто «Хорсенс» уже играет по счету. У армейцев пока не очень получается организовать навал на ворота соперника.
К слову, начало игры задержалось на пять минут из-за того, что судьи сначала вышли в красной форме, а затем в черной — оба комплекта сливались с экипировкой команд. В итоге арбитрам все-таки удалось найти одежду других цветов.
Датчане, не стесняясь, выносят мяч далеко на чужую половину поля. ЦСКА подбирает и начинает атаку заново.
Красно-синие владеют мячом больше на первых минутах, но удара по мячу никак нет.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Василий Березуцкий, Васин, Набабкин, Кучаев, Натхо, Дзагоев, Головин, Вернблум, Витиньо
Начало встречи в 14.00 мск.
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции товарищеского матча ЦСКА — «Хорсенс».