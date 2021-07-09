Газзаев заявил, что Черчесову стоило дать еще поработать в сборной России

Бывший главный тренер московского ЦСКА и киевского «Динамо» Валерий Газзаев высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста наставника сборной России. Его слова передает ТАСС.

По его мнению, Российский футбольный союз пошел на серьезный риск, решив оправить в отставку 57-летнего специалиста по ходу отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Газзаев считает, что Черчесову стоило дать возможность провести квалификационный турнир к предстоящему мундиалю в Катаре до конца, и что новый главный тренер поставит определенные условия для того, чтобы начать работу со сборной России.

Напомним, что 8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой жестко раскритиковал идею приглашения Доменико Тедеско на пост главного тренера национальной команды.