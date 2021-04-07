25 сэйвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения «Коламбусу»

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Коламбуса».

Защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков заработал «+1» за 18.43 на льду, другой российский хоккеист «Коламбуса» Михаил Григоренко полезными действиями не отличился, его коэффициент составил «0».

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 бросков по своим воротам из 28. У защитника «молний» Михаила Сергчева «-1» за 20.38, которые он провел на площадке.

Ранее сообщалось, что голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский показал лучшую домашнюю победную серию среди голкиперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с сезона-1978/79.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:2

1:0 — Далпе (Доми, Джонс), 14:57;

2:0 — Рослович (Аткинсон), 22:03;

3:0 — Доми (Веренски, Рослович), 46:08;

4:0 — Фолиньо (Тексье), 53:30;

4:1 — Колтон (Джонсон, Марун), 54:37;

4:2 — Макдона, 59:41.