Волков и Оверим провели дуэль взглядов: видео
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
В преддверии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights 184 Александр Волков и Алистер Оверим провели дуэль взглядов. Соответствующее видео опубликовано в Instagram-аккаунте американского промоушена.
Турнир пройдет 7 февраля в Лас-Вегасе.
Отметим, что в андеркарде пройдет бой еще одного представителя России — Тимура Валиева. Он сразится против Мартина Дэя из США.
Ранее сообщалось, что пакистанский боец MMA Ахмед Муджтаба нокаутировал своего соперника Рахула Раджу из Индии за минуту.