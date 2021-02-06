Волков и Оверим провели дуэль взглядов: видео

В преддверии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights 184 Александр Волков и Алистер Оверим провели дуэль взглядов. Соответствующее видео опубликовано в Instagram-аккаунте американского промоушена.

Турнир пройдет 7 февраля в Лас-Вегасе.

Отметим, что в андеркарде пройдет бой еще одного представителя России — Тимура Валиева. Он сразится против Мартина Дэя из США.

Ранее сообщалось, что пакистанский боец MMA Ахмед Муджтаба нокаутировал своего соперника Рахула Раджу из Индии за минуту.