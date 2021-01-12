Уткин высказался о пожизненной блокировке страницы Трампа в Twitter
Карен Саркисян
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Спортивный журналист Василий Уткин высказался о пожизненной блокировке страницы 45 президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Twitter.
По словам Уткина, Трамп ему омерзителен.
При этом журналист отмечает, что на примере президента США он понимает, что плод его работы, его круг читателей, его клиентский список, и то, чем он работает — может быть отобрано по щелчку пальцев.
«Просто мы думали, что вы, соцсети, принесли нам свободу. Но нет.
PS. Трамп — помойка», — написал он в своем Telegram-канале.