«Спартак» подтвердил договоренность о переходе игрока ПСВ Хендрикса

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов подтвердил, что клуб договорился с нидерландским ПСВ о переходе полузащитника Йоррита Хендрикса.

«Договоренности между клубами и игроком достигнуты. Вопрос заключения сделки зависит от итогов медосмотра», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Хендрикс принял участие в 16 матчах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с ПСВ рассчитан до конца сезона-2020/21.

Ранее агент футболиста Патрик Полдерварт прокомментировал информацию о возможном переходе.