Черчесов оправдался за поражение сборной России в матче со Швецией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подвел итоги контрольного матча против команды Швеции, в котором его подопечные потерпели поражение. По словам специалиста, его коллективу не повезло с реализацией голевых моментов.

«Мы не рассматривали матч как разминку. Это официальная игра, мы хотели выглядеть убедительно и играть на результат. Мы создавали моменты, владели инициативой, но не реализовали. Счет на табло, но все могло быть по-другому. Во втором тайме не сказал бы, что мы просели. Сделали замены, пытались атаковать, но этот рикошет наш пыл остудил. Я пытался делать замены на усиление атаки, но, к сожалению, не удалось добиться результата», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Также наставник сборной России высказался о дебюте хавбека петербургского «Зенита» Андрея Мостового и нападающего московского «Спартака» Александра Соболева, подчеркнув, что те успели «понюхать порох и понять, что такое стоять под гимном и под флагом».

Матч Россия — Швеция прошел на московском стадионе «ВЭБ Арена» и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.