СМИ узнали личность пропавшего рабочего при обрушении СКК

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Стала известна личность пропавшего при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» сварщика, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, рабочим является 29-летний житель Петрозаводска Матвей Кучеров. Отмечается, что во время работ по срезке вант он находился на крыше здания без страховки, хотя по инструкции во время демонтажа кровли рабочий должен был находиться в люльке, которую держал подъемный кран.

По предварительным данным, сварщик погиб.

Ранее СМИ сообщили подробности о пропавшем при обрушении СКК рабочем.