В сети появилось видео убийства директора бойцовского клуба в Тольятти

В сети появились записи с камер наблюдения, на которых запечатлено убийство 36-летнего директора бойцовского клуба «Ахмат» Ильи Тягуна, сообщает News.ru.

На этих кадрах видно, что сначала Тягунов беседует с мужчиной, потом они пошло по двору до машины жертвы и в этот момент собеседник сзади несколько раз стреляет в спину директора.

Главный подозреваемый — 34-летний хоккеист-любитель Азиз Хидиров. Ранее он был судим за вымогательство, хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас его разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в убийстве российского дзюдоиста.