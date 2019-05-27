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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева назвала столицу фигурного катания, передает «Советский спорт».

Спортсменка поздравила Санкт-Петербург с днем рождения.

«Сегодня день рождения Санкт-Петербурга. За что люблю этот город? Вы, наверное, не знаете, но это столица фигурного катания! Здесь начался мой путь в большом спорте с лучшим тренером. Весь город — как одна команда», — написала Туктамышева в инстаграме.

Она также добавила, что не согласна с утверждением, что все красивые и талантливые люди переезжают в Москву.

Ранее Константинова выбрала между хоккеем и футболом.