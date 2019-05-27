Туктамышева назвала столицу фигурного катания
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева назвала столицу фигурного катания, передает «Советский спорт».
Спортсменка поздравила Санкт-Петербург с днем рождения.
«Сегодня день рождения Санкт-Петербурга. За что люблю этот город? Вы, наверное, не знаете, но это столица фигурного катания! Здесь начался мой путь в большом спорте с лучшим тренером. Весь город — как одна команда», — написала Туктамышева в инстаграме.
Она также добавила, что не согласна с утверждением, что все красивые и талантливые люди переезжают в Москву.