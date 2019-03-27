Глава «Уфы» анонсировал назначение нового главного тренера

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался относительно отставки Дмитрия Кириченко с поста главного тренера команды, передает Sport24.

Глава клуба заявил, что 27 марта объявят о назначении нового наставника.

«С Дмитрием Сергеевичем мы решили расстаться по обоюдному согласию. Многое получалось, многое нет, но решение такое. Оно не эмоциональное, оно взвешенное. Мы были во всех ипостасях футбола: и за выживание боролись, и за Еврокубки. Клуб имеет опыт борьбы, ребята, команда и все вокруг настроены на это. Сегодня вечером новый главный тренер будет представлен команде, и тогда мы официально объявим, кто это. Пока это не обсуждается», — отметил Газизов.

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На данный момент клуб из Башкортостана занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 очками.

Ранее Газизов рассказал, какой опыт был получен командой после попытки пробиться в Лигу Европы через квалификацию.