Головкин проиграл Альваресу и потерял звание чемпиона мира

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Казахстанский боксер Геннадий Головкин уступил мексиканцу Саулю Альваресу в главном поединке боксерского вечера в Лас-Вегасе, сообщает «Советский спорт».

Спортсмены не смогли досрочно завершить бой и провели на ринге 12 раундов. Двое судей отдали победу Альваресу со счетом 115-113, третий присудил ничью. Решением большинства судей победа была присуждена мексиканцу.

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Таким образом, 36-летний Головкин не сумел защитить чемпионские титулы WBC и WBA Super в среднем весе (до 72,6 кг). Для него это поражение стало первым на профессиональном ринге.

Год назад поединок Головкина и Альвареса завершился вничью.

Ранее стали известны гонорары Головкина и Альвареса за бой-реванш.