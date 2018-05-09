Загитова попросила не разговаривать с ней о Медведевой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова попросила журналистов не задавать ей вопросов об уходе Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе.

«А можно про Женю не говорить, пожалуйста? Я не могу комментировать, потому что это не моя ситуация. Не связывалась ли я с ней? Нет», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Ранее Тутберидзе рассказала о том, что ждет от Медведевой слов благодарности после внезапного ухода.