Загитова попросила не разговаривать с ней о Медведевой

Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова РИА Новости

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова попросила журналистов не задавать ей вопросов об уходе Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе.

«А можно про Женю не говорить, пожалуйста? Я не могу комментировать, потому что это не моя ситуация. Не связывалась ли я с ней? Нет», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Ранее Тутберидзе рассказала о том, что ждет от Медведевой слов благодарности после внезапного ухода.