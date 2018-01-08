Казахстанский «Кайрат» отказался от услуг экс-игроков сборной России
Казахстанский «Кайрат» решил не подписывать контракты с бывшими футболистами сборной России Романом Павлюченко и Владимиром Быстровым, сообщает «Советский спорт».
По информации Prosports.kz, причиной отказа от услуг российских игроков стало желание клуба омолодить состав.
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Последним клубом 36-летнего нападающего Павлюченко была команда Профессиональной футбольной лиги «Арарат» из Москвы, а 34-летнего полузащитника Быстрова — «Тосно».
Ранее «Арарат» расторг контракт с Павлюченко по обоюдному согласию.