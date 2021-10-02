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В России впервые с июля выявили более 25 тысяч случаев COVID-19

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Константин Морозов/РИА «Новости»

В России выявили 25 219 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это максимум с 16 июля. Об этом сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Также за прошедший день выздоровели 17 852 человека, скончались 886.

Наибольшее число случаев инфицирования было зафиксировано в Москве (4 032), Петербурге (2 494), Московской (1 483), Самарской (614) и Воронежской областях (589).

За весь период пандемии COVID-19 подтвердился у 7 560 767 жителей России, вылечились 6 710 574, умерли 209 028.

Днем ранее сообщалось, что в России обновлен суточный рекорд по смертям от коронавирусной инфекции. В Кремле заявили, что обеспокоены такой статистикой.

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Коронавирус 2019-nCoV
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