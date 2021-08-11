Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Деменко: уход Попова и его высказывания не красят «Спартак» и его руководство 15:06
Робин из комиксов о Бэтмене стал бисексуалом 15:05
Семья 14-летней олимпийской чемпионки отказалась от премии в три миллиарда рублей 15:04
Экспертиза признала невменяемость отца сестер Хачатурян причиной его убийства 15:01
Анапский дельфинарий обнаружил в Черном море масляные пятна 14:50
Ученые нашли причину смертельного осложнения COVID-19 14:50
В НОК Украины отреагировали на фото Магучих и Ласицкене фразой «надо... 14:49
Устроивший стрельбу в казанской школе Галявиев заявил о своем раскаянии 14:45
В РПЦ предложили создать должность уполномоченного по правам русских 14:40
Роскомнадзор снял блокировку с сайта DeviantArt 14:35

Вокзал архитектора Бржозовского в Покровском-Стрешнево продадут за 12 млн рублей

close
100%
Василий Кузьмиченок/ТАСС

Вокзал в стиле модерн в Покровском-Стрешнево, построенный в 1908 году по проекту известного архитектора Станислава Бржозовского (автора Рижского вокзала в Москве и Витебского в Петербурге — прим. «Газеты.Ru»), выставлен на продажу. Об этом сообщает «Москвич Mag».

По данным издания, в объявлении о продаже на портале ЦИАН не говорится об охранном статусе здания. Отмечается, что его площадь составляет 100 кв. м, а стоимость — 12 млн рублей.

Как отмечает продавец, объект подойдет для коммерческого использования.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде обрушилась облицовка постамента монумента Победы. Памятник находится в введении МКУ «Городское хозяйство». Специалисты учреждения проводили осмотр 15 апреля и не давали прогноза обрушения в ближайшее время — с декабря увеличение угла наклона облицовочных плит значительно не изменилось.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Это средневековье»: скандал из-за высказываний Жириновского в адрес Баку набирает обороты
Глава ЛДПР потребует от Алиева возбудить уголовное дело в отношении дипломата
«Юра, мы все уронили»: снос памятника Гагарину на Сахалине обернулся скандалом
В Роскосмосе потребовали восстановить выброшенный на свалку монумент
«Площадь загрязнения выше в 400 тысяч раз»: разлив нефти в Черном море сняли из космоса
РАН заявила о занижении масштабов разлива нефти под Новороссийском
В России не выявлено случаев заражения «йота»-штаммом коронавируса
ЕСПЧ подтвердил законность решений по «делу Грудинина»
В РПЦ предложили создать должность уполномоченного по правам русских
Байден заблудился на входе в Белый дом
Новости и материалы
Деменко: уход Попова и его высказывания не красят «Спартак» и его руководство
Робин из комиксов о Бэтмене стал бисексуалом
Семья 14-летней олимпийской чемпионки отказалась от премии в три миллиарда рублей
Экспертиза признала невменяемость отца сестер Хачатурян причиной его убийства
Анапский дельфинарий обнаружил в Черном море масляные пятна
Ученые нашли причину смертельного осложнения COVID-19
В НОК Украины отреагировали на фото Магучих и Ласицкене фразой «надо дружить»
Устроивший стрельбу в казанской школе Галявиев заявил о своем раскаянии
Роскомнадзор снял блокировку с сайта DeviantArt
Латвийская судья заявила, что сестры Аверины выигрывали соревнования с потерями
Главы МИД РФ и Японии обсудили вопрос о мирном договоре по Курилам
Экологи оценили степень загрязнения побережья у Новороссийска после утечки нефти с танкера
Еврокомиссия выделит Литве почти €37 млн для размещения мигрантов
Xiaomi открыла прямые поставки смартфонов в Россию
Сыровар Сирота рассказал о «сталинском рокфоре», за который Кончаловского осудили в соцсетях
Бояринцев: видели, как «Спартак» хотел не пропустить, но не увидели, как хотел забить
Сахалинский губернатор потребовал восстановить выброшенный памятник Гагарину
На Украине продлили карантин
Все новости
Более смертельный и заразный: американские ученые сообщили о новой мутации COVID-19
Вариант коронавируса «йота» из Нью-Йорка оказался почти вдвое смертоноснее уханьского
«Не знаем, как поведет себя»: зачем американцы отправили на МКС плесень
На МКС займутся плесенью, стареющими мышцами и лунным реголитом
Обиды забыты, но вызов в сборную не гарантирован: Карпин встретился с Дзюбой
История конфликта нападающего Артема Дзюбы и тренера Валерия Карпина
Не до жиру: кондитеры упрощают рецепты конфет
Производители начали менять рецептуру сладостей из-за роста цен
Техника выше артистизма: как новые правила лишили Аверину золота
Техническая составляющая помогла Линой Ашрам выиграть Олимпиаду
«Нет того, что остановит»: как «дельта»-штамм может помешать коллективному иммунитету
Мурашко: «Спутник V» эффективен против дельта-штамма коронавируса на 83%
Нереалистичный популизм: как отреагировали на предложение повысить МРОТ
Инициативу ЛДПР назвали злоупотреблением предвыборными обещаниями
COVID-19 вызывает преждевременные роды
Ученые рассказали об опасности коронавируса для беременных
Повышаем ставки: банки увеличили доходы по депозитам
Доходность вкладов в российских банках вернулась к докризисному уровню
Цены автомобилей уперлись в потолок
В 2021 году новые автомобили подорожали в России на 15-26%
К родным осинам: в России растет спрос на репатриантов
Пандемия вернула интерес работодателей к покинувшим страну россиянам
«Реставрация капитализма»: как большевики вводили НЭП
100 лет назад опубликован Наказ Совнаркома о проведении в жизнь НЭПа
Как начинался белорусский протест
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях