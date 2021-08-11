Вокзал архитектора Бржозовского в Покровском-Стрешнево продадут за 12 млн рублей

Вокзал в стиле модерн в Покровском-Стрешнево, построенный в 1908 году по проекту известного архитектора Станислава Бржозовского (автора Рижского вокзала в Москве и Витебского в Петербурге — прим. «Газеты.Ru»), выставлен на продажу. Об этом сообщает «Москвич Mag».

По данным издания, в объявлении о продаже на портале ЦИАН не говорится об охранном статусе здания. Отмечается, что его площадь составляет 100 кв. м, а стоимость — 12 млн рублей.

Как отмечает продавец, объект подойдет для коммерческого использования.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде обрушилась облицовка постамента монумента Победы. Памятник находится в введении МКУ «Городское хозяйство». Специалисты учреждения проводили осмотр 15 апреля и не давали прогноза обрушения в ближайшее время — с декабря увеличение угла наклона облицовочных плит значительно не изменилось.