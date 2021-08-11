В Москве дедушка сдал собственного внука в полицию как найденыша

Житель Москвы в ночь на 11 августа обратился в полицию, сообщив, что на автобусной остановке на Алтуфьевском шоссе нашел брошенного младенца. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Ребенок 2021 года рождения был доставлен в больницу. По данным ведомства, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«По предварительной информации мужчина является родным дедушкой ребенка, личность матери и ее место жительство установлены», — говорится в пресс-релизе прокуратуры Москвы.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, дальнейшее жизнеустройство ребенка поставлено на контроль.

Ведомство также обнародовало фотографии квартиры, где, предположительно, обитает семья младенца.

Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело об оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ) после того, как двухлетнюю девочку обнаружили ночью на улице в подмосковном Жуковском.