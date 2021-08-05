Назван срок наступления бархатного сезона на курортах России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что бархатный сезон на курортах страны в этом году начнется в первой декаде сентября, передает ТАСС.

«Бархатный сезон начинается в первой декаде сентября, когда температура воды и воздуха становятся близки между собой», — сказал синоптик.

Он отметил, что температура воды к данному периоду понижается до +23°С...+25°С.

Метеоролог также сообщил, что в текущем году бархатный сезон будет короче, чем в прошлом, и будет длиться до первой декады октября.

«В этом году в первой половине лета циклоническая деятельность способствовала тому, что поверхность воды не очень прогревалась от солнечных лучей из-за большого количества облаков», — продолжил Вильфанд.

Специалист добавил, что в 2020 году бархатный сезон на российских курортах длился почти до конца октября.

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