news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Крыму ответили Киеву на подсчеты ущерба от присоединения полуострова... 09:34
Первую в истории транс-женщину на ОИ оградят от повышенного внимания... 09:23
На Юге России прогнозируют жару до +45°С 09:10
Ученые назвали важное отличие коронавируса от ВИЧ 09:01
Черышев в качестве капитана забил и помог «Валенсии» победить... 08:57
Онищенко оценил возможность доказать искусственное происхождение коронавируса 08:53
Жена Михаила Боярского рассказала о его состоянии после госпитализации 08:52
В Германии сообщили об увеличении числа погибших из-за наводнений 08:41
Массовое ДТП на западе Москвы произошло из-за каршеринга 08:32
Гол Миранчука помог «Аталанте» победить в товарищеском матче со счетом 13:0 08:31

США эвакуируют 12,5 тысячи афганцев на свою территорию

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Parwiz/Reuters

США эвакуируют 2,5 тысячи афганцев непосредственно на свою территорию. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на три источника в американской администрации.

Американский президент Джо Байден ранее объявил, что Соединенные Штаты вывезут из Афганистана тысячи граждан страны, которые в прошлом сотрудничали с американцами. Их планировалось отправить сначала в третьи страны на период рассмотрения заявлений о постоянном местожительстве в США.

По данным телеканала, 2500 афганцев уже прошли проверку безопасности, что позволяет им с семьями приехать непосредственно в Соединенные Штаты. После прохождения медицинского осмотра им позволят остаться в стране в качестве беженцев.

Отмечается, что еще 10 тысяч афганских граждан будут перевезены на американскую военную базу за границей или в третьей стране. По предварительным данным, эвакуация начнется в течение нескольких дней.

Около 20 тысяч афганцев, работавших с американцами, подали заявления о переселении в США, опасаясь за свою жизнь после вывода американского военного контингента из Афганистана. Пентагон планирует вывести всех военных из афганской территории до конца августа 2021 года, оставив в стране лишь небольшой контингент для охраны посольства в Кабуле.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками «Талибана» (организация запрещена в России) , которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя вывод американских войск из Афганистана, заявил, что миссия Вашингтона провалилась.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Знай наших: инвесторы полюбили российские акции
Эксперты объяснили ажиотажный спрос на ценные бумаги компаний РФ
Сдержать пандемию. Как обстоит ситуация с ограничениями в регионах
В Туве ограничили передвижение граждан без неотложных нужд и служебной необходимости
Дадут больше выбора: как может измениться порядок приема в вузы
Эксперты назвали недостатки предложений Минобрнауки по правилам приема в вуза
Эксперт назвала категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
Жена Михаила Боярского рассказала о его состоянии после госпитализации
МВД внедрит систему «Паутина» по всей России до конца года
Россию не ждут последствия за отказ от регистрации однополых браков
Новости и материалы
В Крыму ответили Киеву на подсчеты ущерба от присоединения полуострова к России
Первую в истории транс-женщину на ОИ оградят от повышенного внимания в Токио
На Юге России прогнозируют жару до +45°С
Ученые назвали важное отличие коронавируса от ВИЧ
Черышев в качестве капитана забил и помог «Валенсии» победить «Вильярреал»
Онищенко оценил возможность доказать искусственное происхождение коронавируса
В Германии сообщили об увеличении числа погибших из-за наводнений
Массовое ДТП на западе Москвы произошло из-за каршеринга
Гол Миранчука помог «Аталанте» победить в товарищеском матче со счетом 13:0
Пассажир упавшего в Томской области Ан-28 рассказала о моменте жесткой посадки
На Украине разбился вертолет Ми-2
Руководитель Росавиации похвалил слаженную работу ведомств при ЧП с Ан-28
Хакер похитил идентификационные данные жертв обрушении дома во Флориде
Игнашевич: то, что мы видели на Евро у Манчини в сборной Италии, было и в «Зените»
Стало известно о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-28 в Томской области
В Москве в субботу ожидается до +32°С
Судья Карасев рассказал, с кем из арбитров ему было комфортно работать на Евро-2020
У МВД нет оснований обязывать курьеров на велосипедах сдавать экзамены на знание ПДД
Все новости
В погоне за ЦСКА: «Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок
«Зенит» и «Локомотив» сразятся за Суперкубок России
Ford Mustang, Mini Cooper, Fiat 500: как культовые машины становятся электрическими
Как производители играют на ностальгии при выпуске новых электромобилей
«Взял бы в команду Супермена и Кинг-Конга»: звезды «Космического джема 2» о фильме и Леброне Джеймсе
Интервью с Доном Чидлом и Седриком Джо, исполнившими главные роли в «Космическом джеме 2»
На Netflix появятся видеоигры. Ждать придется еще год
Netflix наняла создателя мобильных игр по «Симпсонов» и «Звездным войнам»
Steam Deck против Nintendo Switch. Есть ли шансы у новой приставки
Эксперты рассказали, при каких условиях карманную приставку Steam ждет успех
В Севастополь пустят только привитых туристов. Какие правила действуют в других городах Крыма
В гостиницы Севастополя больше не будут заселять по ПЦР-тестам
Смена генералов в МВД. Путин назначил нового замминистра
Андрей Храпов занял должность заместителя министра внутренних дел
Семьи с детьми освободят от налога при продаже жилья. Как можно воспользоваться льготой
Путин поручил освободить семьи с детьми от уплаты 13% при улучшении жилищных условий
Нетрезвый водитель, погоня и надувная лодка. Неожиданная история из Северодвинска
Полицейские на надувной лодке догнали пьяного водителя
Грязный и немодный: сможет ли Россия заработать на экспорте угля
Эксперты оценили возможности российских экспортеров угля
«Журналистов обманули»: стоит ли верить в «утекшие документы из Кремля»
Песков назвал публикацию о помощи Москвы Трампу «образцом классического фейка»
«Надежда для человечества». Ученые нашли «суперантитело» против разных мутаций коронавируса
Биологи выяснили, как можно создать эффективные вакцины и способы лечения COVID-19
«Мы все верили в чудо»: как пассажиров и экипаж Ан-28 встретили в Томске
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях