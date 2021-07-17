США эвакуируют 12,5 тысячи афганцев на свою территорию

США эвакуируют 2,5 тысячи афганцев непосредственно на свою территорию. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на три источника в американской администрации.

Американский президент Джо Байден ранее объявил, что Соединенные Штаты вывезут из Афганистана тысячи граждан страны, которые в прошлом сотрудничали с американцами. Их планировалось отправить сначала в третьи страны на период рассмотрения заявлений о постоянном местожительстве в США.

По данным телеканала, 2500 афганцев уже прошли проверку безопасности, что позволяет им с семьями приехать непосредственно в Соединенные Штаты. После прохождения медицинского осмотра им позволят остаться в стране в качестве беженцев.

Отмечается, что еще 10 тысяч афганских граждан будут перевезены на американскую военную базу за границей или в третьей стране. По предварительным данным, эвакуация начнется в течение нескольких дней.

Около 20 тысяч афганцев, работавших с американцами, подали заявления о переселении в США, опасаясь за свою жизнь после вывода американского военного контингента из Афганистана. Пентагон планирует вывести всех военных из афганской территории до конца августа 2021 года, оставив в стране лишь небольшой контингент для охраны посольства в Кабуле.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками «Талибана» (организация запрещена в России) , которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя вывод американских войск из Афганистана, заявил, что миссия Вашингтона провалилась.