Онищенко оценил возможность доказать искусственное происхождение коронавируса

Невозможно доказать искусственное происхождение коронавирусной инфекции, поскольку сейчас отсутствуют инструменты, обязывающие страны предоставлять информацию о происходящем в лабораториях. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

«Доказать это невозможно, потому что не работает Конвенция по биологическому и токсинному оружию, потому что американцы наложили вето и вышли из этого договора», — сказал специалист.

Он напомнил, что Соединенные Штаты после своего одностороннего выхода из переговоров по выработке обязывающего протокола к Конвенции о биологическом оружии (КБТО) усердно настаивают на том, что это Китай создал искусственный вирус.

15 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и рассчитывает на прозрачность от властей Китая. Он отметил, что первая фаза столкнулась с некоторыми проблемами, среди них доступ к данным о начале пандемии. Глава ВОЗ не исключил, что распространение коронавируса могло быть следствием «чрезвычайного случая в лаборатории».

До этого Гебрейесус заявил, что мир находится на ранних этапах третьей волны пандемии коронавирусной инфекции. Он подчеркнул высокие темпы роста заболеваемости коронавирусом и смертности от инфекции в мире.