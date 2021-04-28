Суд прекратил уголовное дело в отношении застреленного силовиками екатеринбуржца

Свердловский областной суд прекратил уголовное дело в отношении Владимира Таушанкова, который погиб при сопротивлении бойцам Росгвардии в Екатеринбурге в июне 2020 года, в связи со смертью обвиняемого. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил уголовное дело в отношении Таушанкова ввиду его смерти прекратить», — сказал судья.

Ранее экспертиза признала невменяемым застреленного силовиками Владимира Таушанкова, обвиняемого в хищении обоев в Екатеринбурге.

Спецоперация по задержанию 27-летнего Владимира Таушанкова проходила вечером 31 мая 2020 в спальном районе города Екатеринбурга ЖБИ. В СК сообщали, что мужчина вломился в магазин и украл четыре рулона обоев на 8 тыс. руб., после чего побежал к себе домой. По словам очевидцев, Таушанков выглядел агрессивно настроенным. В руках Таушанков якобы держал похожий на оружие предмет. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Родители погибшего подписали отказ. В результате дело будет направлено в прокуратуру, а затем в суд.