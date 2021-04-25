В Багдаде число жертв пожара в больнице для пациентов с COVID-19 возросло до 90

Число погибших при пожаре в больнице для пациентов с COVID-19 в Багдаде, который случился в субботу, 24 апреля, доcтигло 90 человек, передает телеканал «Аль-Арабия», ссылаясь на источники.

Ранее стало известно о 23 жертвах.

Как сообщалось, пожар в госпитале Ибн аль-Хатыб, который расположен на юго-востоке иракской столицы, вызвал взрыв кислородного баллона. Глава гражданской обороны Ирака, генерал-майор Кадим Бохан заявил, что пожар вспыхнул на этаже, на котором находится реанимация пульмонологического отделения, из больницы были эвакуированы 90 из 120 находящихся там на лечении пациентов». Он отметил, что пожар в медицинском учреждении потушили.

Всех пострадавших, в том числе пациентов больницы, перевели в другие больницы.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи отстранил от должности главу Минздрава страны и мэра Багдада и поручил провести в их отношении расследование.