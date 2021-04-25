В пожаре в коронавирусном госпитале Багдада погибли 23 человека

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Бомбардировка Багдада, 18 января 1991 года Бомбардировка Багдада, 18 января 1991 года
Бомбардировка Багдада, 18 января 1991 года
D. Mollard/AP

Из-за взрыва кислородного баллона и последующего пожара в больнице в Багдаде, предназначенной для лечения больных коронавирусом, погибли 23 человека, пострадали еще свыше сорока пациентов, передает Reuters со ссылкой на сотрудников ближайших медучреждений.

По словам медиков, именно взрыв кислородного баллона вызвал пожар в госпитале Ибн Хатиб, который расположен на юго-востоке иракской столицы.

«Пожар начался на этаже, на котором находится реанимация пульмонологического отделения, из больницы эвакуированы 90 из 120 находящихся там на лечении пациентов», — заявил глава гражданской обороны Ирака, генерал-майор Кадим Бохан.

Он также отметил, что пожар в больнице уже ликвидирован.

Всех пострадавших, а также непострадавших пациентов госпиталя Ибн Хаттиб перевели в другие медучреждения.

Ранее восемь человек стали жертвами пожара в больнице в Турции.