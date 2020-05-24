В Подмосковье погиб молодой мужчина, сорвавшись с электрички

В Подмосковье погиб молодой человек, сорвавшись с электрички. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елену Марковскую.

«Ночью 23 мая в междупутье перегона станций Люберцы-1 - Быково обнаружено тело уроженца Костромы 2001 года рождения», — сказала она.

По словам очевидцев, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения ухватился за электропоезд, который отправлялся от платформы Быково. Он сорвался и упал на железнодорожное полотно.

От полученных травм пострадавший погиб. По факту случившегося проводится проверка.