Жительница Якутии с COVID-19 посетила похороны, где могла заразить 60 человек
В Кобяйском районе Якутии местная жительница, у которой подтвердили коронавирусную инфекцию, нарушила режим самоизоляции и посетила похороны близкого человека, где она контактировала с 60 лицами. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что 24 апреля женщина прилетела из Иркутска. Ей предписали находиться дома, но она нарушила правила, отправившись на похороны.
Она сдала анализы на COVID-19 в поселке Сангар. 29 апреля стало известно, что результат положительный.
Известно, что это первый случай с коронавирусом в районе.
Женщина контактировала с 60 лицами, все они сдали анализы на вирус. Пока ни у кого из них нет признаков ОРВИ или пневмонии.
В четверг, 30 апреля, устанавливается второй круг контактов.
Всего в Якутии зарегистрировано 212 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
По последним данным, в России выявлено 106 498 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,2 млн.
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