Минздрав Турции: число жертв при ЧП с самолетом в Стамбуле увеличилось до трех

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Министр здравоохранения Фахреттин Коджа рассказал, что в результате жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен погибли уже три человека. Об этом сообщает телеканал NTV.

По его словам, во время инцидента пострадали 179 человек.

«Трое из них находятся в реанимации», — сказал Коджа.

Он добавил, ссылаясь на уточненные данные, что всего на борту лайнера было 183 человека.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 157 раненых из 177 находившихся на воздушном судне людей.

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