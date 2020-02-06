Минздрав Турции: число жертв при ЧП с самолетом в Стамбуле увеличилось до трех
Министр здравоохранения Фахреттин Коджа рассказал, что в результате жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен погибли уже три человека. Об этом сообщает телеканал NTV.
По его словам, во время инцидента пострадали 179 человек.
«Трое из них находятся в реанимации», — сказал Коджа.
Он добавил, ссылаясь на уточненные данные, что всего на борту лайнера было 183 человека.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 157 раненых из 177 находившихся на воздушном судне людей.
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