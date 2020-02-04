Белорус угрожал в клубе ружьем из-за отказа включить «Седую ночь»

В Белоруссии житель Брестской области принес на дискотеку заряженное охотничье ружье из-за отказа повторно включить песню «Седая ночь». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По данным МВД, после того, как сельчанину отказали снова поставить композицию, он вернулся в дом культуры с ружьем и начал угрожать им заведующему заведения, который стоял за пультом.

На место инцидента были вызваны сотрудники местных правоохранительных органов. Мужчина был помещен в изолятор, в отношении него возбуждено дело по статье хулиганство с угрозой применения оружия.