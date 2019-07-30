Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменили и задержали почти 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».
Согласно данным на 00.40, во Внуково задержано три рейса. В аэропорте Домодедово задержано 14 рейсов и четыре отменено.
Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержано три рейса.
Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.
Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что 14 самолетов не смогли сесть в Екатеринбурге.