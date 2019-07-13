Штурм «Зоны 51»: пользователи Facebook намерены отыскать инопланетян

Практически полмиллиона пользователей Facebook решили штурмовать военную базу «Зона 51» в американском штате Невада, чтобы найти там инопланетян.

Юзеры создали шуточную группу, в которой они и изъявили свое желание.

Еще около полмиллиона человек подписались на обновления сообщества.

Мероприятие получило название «Штурм «Зоны 51». Они не смогут нас всех остановить».

Согласно описанию в группе, подписавшиеся должны встретиться недалеко от базы, а после попробовать проникнуть на объект.

При этом многие юзеры придумали планы по захвату зоны, а также создали различные мемы на эту тему.

Ранее сообщалось, что инопланетяне уже среди людей.