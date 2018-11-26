Глава МИД ФРГ призвал Россию и Украину к деэскалации после инцидента в Азовском море

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Глава МИД Германии Хайко Маас дал комментарий в связи с инцидентом между Россией и Украиной в Керченском проливе. Об этом сообщается в твиттере ведомства.

По его словам, ситуация в регионе вызывает беспокойство. Он подчеркнул недопустимость прекращения движения судов по Азовскому морю.

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«Мы призываем обе стороны к деэскалации», — заявил Маас.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нагнетание странами Запада и США напряженности у границ России может привести к тому, что будет пройдена «точка невозврата».

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты.

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