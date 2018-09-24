В Иране задержали подозреваемых в причастности к теракту на параде

Иранские власти задержали 22 человека, причастных к теракту на военном параде в городе Ахваз. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служу министерства разведки Ирана.

По данным агентства, ведомство идентифицировало террористическую группировку из пяти человек, связанных с терактом.

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Как отмечается, у задержанных были изъяты взрывчатые вещества и оружие.

Ранее сообщалось, что президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал теракт на военном параде в Ахвазе.

По его словам, США выгодно создавать небезопасную ситуацию в Иране.