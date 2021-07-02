Найдены гены, отвечающие за возраст потери девственности

Ученые из Оксфордского университета обнаружили сотни генетических маркеров, которые определяют наступление двух важных моментов в жизни каждого человека – начало половой жизни и момент, когда он становится родителем.

В статье в журнале Nature Human Behaviour ученые установили связь между 371 генетической вариацией с наступлением этих событий.

В самом масштабном в своем роде генетическом исследовании авторы изучили данные о возрасте вступления в половую жизнь (всего 387 338 человек) и времени появления детей (542 901 человек) и сопоставили их с генетическими данными.

Установив связь между этими событиями и наличием определенных вариаций генов, ученые показали, что вариации возраста наступления этих событий составляют всего 5-6%. По словам авторов, этот возраст определяется как влиянием среды и социоэкономическими факторами, так и наследственностью. Кроме того, выявленные генетические предрасположенности оказались связаны с риском определенных заболеваний, в том числе раком шейки матки и депрессией.

«Мы показали, что наступление раннего созревания определяется комбинацией генетики, социальных факторов и окружающей среды. Мы нашли особенно четкую связь между ранним сексуальным дебютом, синдромом дефицита внимания и гиперактивности и употреблением веществ, например ранним курением», — пояснила автор работы Мелинда Милс.