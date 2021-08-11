Еврокомиссия выделит Литве почти €37 млн для размещения мигрантов

Еврокомиссия предоставит Литве €37 млн, чтобы помочь стране справиться с миграционным кризисом. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕК.

«Комиссия решила выделить Литве 36,7 миллиона евро в качестве экстренной помощи из Фонда по убежищам, миграции и интеграции, чтобы помочь улучшить возможности приема в Литве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги пойдут, в частности, на медицинское обслуживание, жилье, еду и вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что из Белоруссии в Литву в несколько десятков раз увеличился незаконный миграционный поток. Это привело к кризису в европейской стране. Литовский власти считают, что Минск таким образом добивается смены санкционной политики в отношении Белоруссии. В то же время белорусские власти считают, что ничего нового в потоке нелегалов нет и бороться с ним надо совместными усилиями.