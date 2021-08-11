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Главы МИД РФ и Японии обсудили вопрос о мирном договоре по Курилам

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в среду, 11 августа, с японским коллегой Тосимицу Мотэги вопрос о мирном договоре по Курильским островам. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что дипломаты переговорили относительно реализации договоренностей лидеров РФ и Японии о комплексном развитии двусторонних связей для их вывода на качественно новый уровень, включая расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической области.

«Особое внимание было уделено осуществлению совместных проектов в области водородной энергетики на Дальнем Востоке России, планам совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах», — говорится в сообщении МИД РФ.

В ходе переговоров министры также обсудили график дальнейших российско-японских контактов, в том числе церемонию открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов.

26 июля премьер-министр России Михаил Мишустин посетил южнокурильский остров Итуруп, где озвучил предложения по вовлечению Японии в экономику Курил. Однако анонсированные меры, как и сам визит на Курильские острова, вызвали серьезную критику Токио.

Посла России в Токио Михаила Галузина вызвали в МИД Японии, чтобы выразить протест в связи с визитом премьер-министра РФ Михаила Мишустина на «северные территории». Так в Японии называют российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Последовали ответные действия. Посол Японии Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД РФ на фоне недовольства Токио визитом российского премьера Михаила Мишустина на остров Итуруп. Дипломат пробыл в ведомстве больше часа. По его словам, он был вызван в российское министерство для обсуждения двусторонних отношений.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.

Ранее сообщалось, что российские военные намерены возвести на островах Курильской гряды свыше полусотни объектов.

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