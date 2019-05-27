Парламент объявил о вотуме недоверия правительству Курца

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Национальный совет Австрии, который является нижней палатой австрийского парламента, вынес вотум недоверия правительству канцлера Себастьяна Курца на фоне скандала с видео, в котором якобы принимает «русская миллионерша». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что решение о вотуме недоверия поддержали Австрийская партия свободы, партия JETZT, а также Социал-демократическая партия Австрии. В общей сложности в поддержку вотума высказались 110 австрийских депутатов.

По законам Австрии, правительство Курца продолжит оставаться у власти до тех пор, пока о его отставке не объявит австрийский президент Александер Ван дер Беллен. После этого должны состояться внеочередные выборы в австрийский кабмин.

Австрийское правительство было смещено парламентом впервые с 1945 года.

Ранее стало известно, что Австрия сформировала переходное правительство.