Парламент объявил о вотуме недоверия правительству Курца
Национальный совет Австрии, который является нижней палатой австрийского парламента, вынес вотум недоверия правительству канцлера Себастьяна Курца на фоне скандала с видео, в котором якобы принимает «русская миллионерша». Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что решение о вотуме недоверия поддержали Австрийская партия свободы, партия JETZT, а также Социал-демократическая партия Австрии. В общей сложности в поддержку вотума высказались 110 австрийских депутатов.
По законам Австрии, правительство Курца продолжит оставаться у власти до тех пор, пока о его отставке не объявит австрийский президент Александер Ван дер Беллен. После этого должны состояться внеочередные выборы в австрийский кабмин.
Австрийское правительство было смещено парламентом впервые с 1945 года.
Ранее стало известно, что Австрия сформировала переходное правительство.