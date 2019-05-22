Австрия сформировала переходное правительство

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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге переходное правительство страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агенства, переходное правительство Австрии возглавил канцлер страны Себастьян Курц.

Как отмечается, переходный кабмин будет руководить страной до досрочных выборов.

При этом досрочные выборы в Австрии назначили после скандального видео с бывшем вице-канцлером Хайнц-Кристианом Штрахе и россиянкой.

Ранее сообщалось, что в МИД России прокомментировали скандал с бывшим вице-канцлером Австрии и россиянкой.