Названа стоимость отдыха Зеленского в Турции

Три дня, проведенные победившим на выборах украинского президента Владимиром Зеленским в Турции, могли стоить около $30 тысяч, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника отеля.

Зеленский с семьей остановились в пятизвездочном отеле в Бодруме.

В администрации отеля отказались называть стоимость отдыха в президентской вилле, однако отметили, что в среднем виллы на 4 человек стоят у них $15 тысяч в неделю.

Ранее Владимир Зеленский не стал общаться с корреспондентами телеканала «Россия 1», когда последние попытались прервать его отдых в Турции.

Журналисты застали Зеленского в развернутой козырьком назад бейсболке, солнечных очках и шортах.