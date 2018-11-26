Лавров рассказал о «точке невозврата»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нагнетание странами Запада и США напряженности у границ России может привести к тому, что будет пройдена «точка невозврата», передает ТАСС.

Об этом говорится в обращении Лаврова, которое зачитал в Брюсселе постпред России при ЕС Владимир Чижов.

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«Сегодня США и ряд других государств Запада продолжают нагнетать напряженность, в том числе вблизи российских границ. В результате возникает атмосфера стратегической напряженности, возникают ситуации, когда «точка невозврата» может быть пройдена», — говорится в обращении Лаврова.

По его словам, в России уверены в «безальтернативности «капитального ремонта» общеевропейского дома во имя его мира и процветания».

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров покинул Х Международный научный форум неправительственных партнеров ЮНЕСКО после небольшого выступления.