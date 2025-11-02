«Радикальная неопределенность». Трампа уличили в отказе от поддержки Украины

Британская газета The Telegraph утверждает, что политика Дональда Трампа направлена против Украины. Глава Белого дома рассчитывает, что Киев получит американское оружие на коммерческих условиях, а не даром. Издание обратило внимание, что Трамп в своей внешней политике руководствуется методом «радикальной неопределенности». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп последовательно принимает решения, направленные против Украины, пишет The Telegraph.

«На фоне перипетий украинская политика Трампа, похоже, приобрела некоторые последовательные черты: пусть Америка так просто не позволит России победить, но и конгрессу не придется одобрять какие-либо новые многомиллиардные пакеты помощи», — отмечается в публикации.

Глава Белого дома рассчитывает, что Европа возьмет на себя «львиную долю» расходов на поддержку Украины — Киев получит американское оружие на коммерческих условиях, а не даром, подчеркнуло издание.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в беседе с The Telegraph обратил внимание на то, что президент США оказывает «максимальное давление» на европейцев, чтобы они помогали Украине за свой счет.

«Трамп понял, что не может позволить Украине проиграть, особенно если в этом обвинят его», — сказал Хант.

Военный эксперт рассказал, зачем Штаты сняли лимиты на поставки оружия Украине Белый дом снял лимиты для Европы по оказанию военной помощи Украине, которые были установлены... 15 октября 13:58

В июле глава Белого дома объявил о новом механизме военной помощи Украине, который предусматривает финансирование поставок через НАТО. Это инструмент получил название «Список приоритетных потребностей Украины» (Priority Ukraine Requirements List, PURL). Кремль неоднократно осуждал передачу вооружений Киеву западными странами.

Метод Трампа

Трамп в своей внешней политике руководствуется методом «радикальной неопределенности», заметила The Telegraph.

«Заставляя друзей и врагов вечно гадать, риторичны его заявления или реальны, Трамп стремится подчинить их своей воле», — пишет издание.

В материале подчеркивается, что президент Украины Владимир Зеленский прочувствовал это наиболее «остро», когда «столкнулся с яростью Трампа в Овальном кабинете», в результате чего «с позором» был выдворен из Белого дома. В тот момент Вашингтон временно прекратил обмен разведданными и поставки оружия «с целью сломить Зеленского».

Но уже в сентябре президент США после встречи с украинским лидером резко поменял свое мнение и заявил, что Киев при поддержке Евросоюза может вернуть все утраченные территории и, «может быть, даже пойти дальше».

«При наличии времени, терпения, финансовой поддержки Европы и, в частности, НАТО сохранение первоначальных границ, с которых началась эта война, вполне возможно», — считает Трамп.

В Совфеде отреагировали на резкую смену позиции Трампа по Украине Изменение позиции президента США Дональда Трампа касательно Украины объяснимо, для него Америка... 31 октября 09:38

Однако недавние действия главы Белого дома, включая публичный отказ предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, «создают неопределенность, заставляя союзников гадать, какая политика возобладает в дальнейшем», подчеркнул Fox News.

«Типичный маятник Трампа: он качается то в одну, то в другую сторону», — добавил телеканал.

Позже Пентагон одобрил поставку ракет Tomahawk Украине, однако Трамп пока не принял окончательное решение.

«Безоговорочная капитуляция». Почему Трамп изменил отношение к конфликту на Украине? Президент США Дональд Трамп пересмотрел позицию по поддержке Украины, вызвав беспокойство среди союзников... 31 октября 13:10

Демонстрация постоянства

«Радикальная неопределенность» Трампа распространилась и на его отношения с Москвой — 22 октября глава Белого дома неожиданно отменил саммит с Путиным, который планировалось провести в Венгрии, и ввел санкции против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл».

«Последние санкции показывают, что Трамп готов оказать на Россию большее экономическое давление, чем когда-либо делал Байден», — подчеркнула The Telegraph.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину назвал эти рестрикции «недружественным шагом», которые «нанесли вред перспективам реанимации наших отношений».

«Но это не значит, что мы должны отказываться от этих устремлений. Мы должны делать то, что выгодно нам», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

«Потерял санкционную девственность». Почему Трамп отменил встречу с Путиным Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным... 23 октября 17:15

При этом Песков не согласился с утверждением, что Трамп часто меняет свою позицию по Украине. По его словам, американский лидер «демонстрирует постоянство», отстаивая интересы США.