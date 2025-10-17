Трамп рассказал о важности ракет Tomahawk для США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не могут истощать собственные запасы крылатых ракет Tomahawk поставками Украине. Запись выступления опубликована на портале C-Span.
Трамп рассказал, что обсуждал вопрос поставок ракет Украине во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
«Так что, знаете, они очень важны, они очень мощные, точные и хорошие, но они нам тоже нужны, так что я не знаю, что мы можем с этим поделать», — отметил глава Белого дома.
До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Трамп учтет позицию России во время предстоящего разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Уже известно, что администрация Зеленского подготовила ряд предложений Вашингтону, которые должны будут побудить Трампа поставить Украине ракеты ПВО и дальнобойных ракет Tomahawk Украине, а также поддержку энергетического сектора Украины на фоне ударов ВС РФ по объектам украинской инфраструктуры.
Ранее в России назвали троллингом Евросоюза встречу Путина и Трампа в Венгрии.