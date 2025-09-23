Трамп заявил, что Украина может «пойти еще дальше» в вопросе утраченных территорий

Украина при поддержке Европейского союза (ЕС) может «пойти еще дальше» в вопросе утраченных территорий. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Я думаю, что Украина при поддержке Европы сможет вернуть всю изначальную территорию. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и, в особенности, НАТО, те границы, с которых все началось, могут быть вариантом», — написал глава Белого дома.

Трамп добавил, что Украина, возможно, «пошла бы еще дальше» после возвращения утраченных территорий.

В конце августа вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Трампа «во многом солидарна» с президентом Украины Владимиром Зеленским в вопросе защиты территориальной целостности республики. По его словам, Белый дом не хочет, «чтобы Россия завоевала всю страну».

Также Вэнс выразил мнение, что на данный момент конфликт достиг той стадии, «когда россияне особо ничего не добиваются» в ходе боевых действий, а украинцы «вовсе ничего не добиваются».

Ранее Зеленский заявил, что обсудит территориальный вопрос только с Путиным.