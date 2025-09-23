На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что Украина может «пойти еще дальше» в вопросе утраченных территорий

Трамп: Украина при поддержке ЕС сможет вернуть всю изначальную территорию
true
true
true
close
Сергей Булкин/РИА Новости

Украина при поддержке Европейского союза (ЕС) может «пойти еще дальше» в вопросе утраченных территорий. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Я думаю, что Украина при поддержке Европы сможет вернуть всю изначальную территорию. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и, в особенности, НАТО, те границы, с которых все началось, могут быть вариантом», — написал глава Белого дома.

Трамп добавил, что Украина, возможно, «пошла бы еще дальше» после возвращения утраченных территорий.

В конце августа вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Трампа «во многом солидарна» с президентом Украины Владимиром Зеленским в вопросе защиты территориальной целостности республики. По его словам, Белый дом не хочет, «чтобы Россия завоевала всю страну».

Также Вэнс выразил мнение, что на данный момент конфликт достиг той стадии, «когда россияне особо ничего не добиваются» в ходе боевых действий, а украинцы «вовсе ничего не добиваются».

Ранее Зеленский заявил, что обсудит территориальный вопрос только с Путиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами