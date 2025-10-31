«Это воодушевило европейских союзников». Пентагон одобрил поставку Tomahawk Украине

Пентагон одобрил поставку Украине дальнобойных ракет Tomahawk, утверждают источники CNN. Это еще не окончательное решение: утвердить его должен президент США Дональд Трамп. Решение оборонного ведомства «воодушевило европейских союзников», отмечают собеседники телеканала. Тем не менее вопрос о том, как ВСУ будут запускать ракеты без помощи армий других стран, остается открытым.

Пентагон дал Белому дому «зеленый свет» на поставку американских дальнобойных ракет Tomahawk на Украину, передает CNN со ссылкой на трех американских и европейских чиновников, знакомых с ситуацией. В американском оборонном ведомстве решили, что «это не окажет негативного влияния на арсеналы США», говорится в публикации.

Окончательное решение о передаче оружия должен будет принять президент страны Дональд Трамп.

«Объединенный штаб проинформировал Белый дом о своей оценке ранее в этом месяце, как раз перед встречей Трампа с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, который настаивал на более эффективном нанесении ракетами ударов по нефтяным и энергетическим объектам в глубине России», – говорится в сообщении телеканала.

Европейские чиновники признались журналистам CNN, что разрешение Пентагона «воодушевило европейских союзников США», которые считают, что у США теперь почти не останется аргументов, чтобы не поставлять ракеты Киеву.

«Трамп не снял ракеты с повестки дня полностью, как ранее сообщали источники CNN, и администрация разработала планы их быстрой поставки Украине, если Трамп отдаст соответствующий приказ.

Кроме того, в последние недели Трамп настолько разочаровался в нежелании Путина серьезно рассматривать возможность мирных переговоров, что на прошлой неделе одобрил новые санкции США против российских нефтяных компаний», – отмечает телеканал, напоминая, что американский лидер также пока отменил запланированную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште.

Как использовать

В Пентагоне до сих пор не смогли придумать, как Украина будет запускать ракеты, сообщают источники CNN. Для эффективного использования ракет ВСУ необходимо решить ряд оперативных вопросов.

«Томагавки» обычно запускаются с надводных кораблей или подводных лодок, но Военно-морской флот Украины сильно истощен, поэтому запуск ракет, вероятно, придется осуществлять с суши», – передает телеканал.

Корпус морской пехоты и армия США разработали специальные наземные пусковые установки.

Ранее украинские инженеры смогли придумать обходной путь для использования предоставленных Великобританией ракет Storm Shadow, которые изначально разрабатывались для современных самолетов НАТО и должны были быть интегрированы в устаревший советский истребительный парк Украины, напоминает CNN.

Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заверил, что только США умеют применять Tomahawk и «делиться этим знанием ни с кем не будут».

«Склонить к миру»

Новые санкции против России и передача дальнобойных ракет Tomahawk могут «склонить Россию к миру», уверен Зеленский. Путин не пойдет на уступки, пока Вашингтон «не усилит давление».

«Трамп обеспокоен эскалацией, но, если не будет переговоров, эскалация все равно произойдет. Если Путин не остановится, нам нужно что-то, чтобы его остановить.

Санкции — одно из таких орудий, но нам также нужны ракеты большой дальности», — заявил президент Украины в интервью порталу Axios.

На этой неделе Зеленский также написал в соцсетях, что Украина надеется получить дальнобойное оружие к концу этого года, чтобы конфликт мог закончиться «на справедливых условиях» для страны.

«Все цели для ударов вглубь страны должны быть полностью достигнуты к концу года», – подчеркнул политик.

Ранее Владимир Путин пообещал «ошеломляющий» ответ Киеву на возможное применение против России американских ракет Tomahawk.

«Если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», — сказал глава государства.