«Безоговорочная капитуляция». Почему Трамп изменил отношение к конфликту на Украине?

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске, 16 августа 2025 года

Президент США Дональд Трамп пересмотрел позицию по поддержке Украины, вызвав беспокойство среди союзников в Европе. Об этом сообщает американский телеканал Fox News. Почему Трамп изменил свое отношение к конфликту, какой вариант устроит Россию и при чем тут Ближний Восток — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Телеканал Fox News отмечает, что недавние действия главы Белого дома, включая отзыв американской бригады из Румынии и отказ предоставить Владимиру Зеленскому крылатые ракеты Tomahawk, вызывают смятение у европейских союзников, которые не могут предугадать его следующий шаг.

Вместе с тем к очередным военно-политическим шагам президента США Дональда Трампа следует относиться с некоторым предубеждением. В любую минуту из Белого дома может прозвучать команда, которая в Военно-морском флоте называется «все вдруг на 180 градусов». То есть позиция президента США может сравнительно быстро измениться, как это уже бывало не раз.

К примеру, 20 октября президент США Дональд Трамп высказался за прекращение боевых действий между Россией и Украиной на текущей линии соприкосновения. Для России принятие подобной позиции означает, что ни одна из целей и задач специальной военной операции не выполнена и все принесенные жертвы в ходе конфликта, по сути дела, напрасны. Поэтому такие предложения главы Белого дома не могут быть приняты Москвой.

Еще более нереалистичный и абсолютно неприемлемый для России мирный план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов предложен странами Европы и Киевом. Ни один из этих пунктов не может быть принят Москвой даже в качестве предварительного обсуждения.

Боевые действия на Украине будут продолжать со стороны России в полном соответствии с основным законом войны и до окончательного сокрушения ВСУ. Никакой другой вариант Москву не устраивает.

При чем тут Ближний Восток?

Вполне возможно, что уточнение позиции президента США Дональда Трампа по поддержке Украины (то есть его мирные устремления) связано с очередным обострением обстановки в секторе Газа. 30 октября ракетно-авиационным ударам ВВС Израиля подверглись города Газа, Хан-Юнис, Бейт-Лахия, лагеря Эн-Нусейрат и Эль-Бурейдж в центральной части анклава, а также другие районы. Кроме того, военные катера и танки ЦАХАЛ обстреляли Рафах. Жертвами ударов Израиля в секторе Газа стали 63 человека, в том числе 24 ребенка.

А ведь совсем недавно состоялся саммит по мирному урегулированию в Газе 2025 года, также известный как Шарм-эш-Шейхский саммит. Он был однозначно подан как крупный дипломатический успех Белого дома и лично Дональда Трампа. Однако перерыв в боевых действиях между ХАМАС и ЦАХАЛ оказался весьма недолгим. И есть все основания полагать, что интенсивность ударов Израиля будет только нарастать.

Так что вполне вероятно, что Дональда Трампа посетили некоторые сомнения в результативности его миротворческих усилий. Иными словами, паллиативы в умиротворении участников вооруженных конфликтов (которых, похоже придерживается на данном этапе глава Белого дома) не могут привести к каким-либо кардинальным результатам и к долговременному миру.

А конфликт в Газе может завершиться отнюдь не прекращением огня по линии фронта и разведением сторон. Тут возможны только два варианта. Первый — Израиль до плинтуса сносит сектор Газа, превращает все строения на этом участке местности в щебень, взрывает все подземные сооружения и выселяет население сектора куда-нибудь в Ливию или Сомали. Второй вариант — ХАМАС устанавливает свой флаг в центре Иерусалима и объявляет об исчезновении с политической карты мира государства Израиль.

Все остальные варианты приведут только к незначительному по времени прекращению огня.

«Пусть победит сильнейший»

И сказанное выше в полном объеме относится и к военным действиям на Украине. Прекращение боевых действий между Россией и Украиной на текущей линии соприкосновения в перспективе приведет только к неизбежному в самом ближайшем будущем возобновлению вооруженного противостояния. То есть в этом случае однозначно будет второй, третий, четвертый раунд боевых действий.

Вооруженное противоборство со времен Троянской войны может быть результативным только в случае полного сокрушения и разгрома противника, принуждения его к безоговорочной капитуляции и принятию в полном объеме требований победившей стороны. Все остальное от лукавого.

Нельзя исключать, что именно из этого исходил президент США Дональд Трамп, когда недавно оценивал перспективы урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома сказал, что иногда стоит позволить сторонам сражаться. А это может означать формулу «пусть победит сильнейший».

В этом же русле лежат и выводы американского разведсообщества. Как сообщает NBC News, высокопоставленный представитель конгресса США сообщил, что разведка доложила сенату о решимости российского президента Владимира Путина продолжать бои до победы.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).