В Совфеде отреагировали на резкую смену позиции Трампа по Украине

Пушков: Трамп не одержим Украиной, для него США по-прежнему превыше всего
The White House via Twitter/Reuters

Изменение позиции президента США Дональда Трампа касательно Украины объяснимо, для него Америка по-прежнему превыше всего. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале.

Таким образом парламентарий прокомментировал новость американского телеканала Fox News о том, что позиция Трампа относительно Украины вызывает тревогу у европейских союзников Вашингтона, которые не могут предсказать его следующие шаги.

По мнению Пушкова, Трамп как не хотел, так и не хочет критического обострения отношений между США и Россией, которое способно вовлечь две страны к вооруженный конфликт. Сенатор отметил, поставка Украине крылатых ракет Tomahawk была бы шагом, противоречащим этой установке.

Трамп осознает, что санкции не заставят Россию изменить курс. Кроме того, американский лидер заинтересован в стабилизации торгово-экономических отношений с Китаем, написал Пушков.

Четвертой причиной парламентарий назвал осознание Трампом того факта, что украинский конфликт невозможно урегулировать быстро.

Ранее Зеленский посоветовал Трампу ввести антироссийские санкции и отправить на Украину Tomahawk, чтобы склонить Россию к миру.

