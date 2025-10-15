Военный эксперт рассказал, зачем Штаты сняли лимиты на поставки оружия Украине

Белый дом снял лимиты для Европы по оказанию военной помощи Украине, которые были установлены при президенте Джо Байдене, чтобы заработать как можно больше денег на продаже оружия. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Президент Трамп предполагает, что Евросоюз будет поставлять Украине в основном то оружие, которое закупается в Соединенных Штатах. Так что мощности производительности Евросоюза тут не важны. А для Трампа важно подзаработать на украинском конфликте», — пояснил военный эксперт.

По его мнению, подобный шаг администрации Трампа в целом вписывается в общее стремление Штатов «переложить украинскую проблему на Евросоюз, оставаясь при этом в тени и получая прибыль».

«Украинский конфликт выгоден для развития американского ВПК и американской экономики. Трамп же просто не хочет быть напрямую связан со всей этой историей и не хочет открыто выступать на стороне будущих проигравших», — заключил Литовкин.

Украинский посол при НАТО Алена Гетьманчук сообщила, что США при президенте Джо Байдене установили для Европы ограничения по оказанию военной помощи Украине, но при Дональде Трампе эти лимиты убрали.

«При Байдене европейским союзникам выставлялся определенный потолок в форматах помощи, и другие страны должны были упираться в этот потолок. Сейчас наоборот — администрация Трампа поощряет европейцев показать, что они готовы сделать для собственной безопасности и в вопросах поддержки Украины», — рассказала журналистам дипломат.

