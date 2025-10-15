На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт рассказал, зачем Штаты сняли лимиты на поставки оружия Украине

Военный эксперт Литовкин: США сняли лимиты по поставкам оружия, чтобы заработать
true
true
true
close
Mark Schiefelbein/AP

Белый дом снял лимиты для Европы по оказанию военной помощи Украине, которые были установлены при президенте Джо Байдене, чтобы заработать как можно больше денег на продаже оружия. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Президент Трамп предполагает, что Евросоюз будет поставлять Украине в основном то оружие, которое закупается в Соединенных Штатах. Так что мощности производительности Евросоюза тут не важны. А для Трампа важно подзаработать на украинском конфликте», — пояснил военный эксперт.

По его мнению, подобный шаг администрации Трампа в целом вписывается в общее стремление Штатов «переложить украинскую проблему на Евросоюз, оставаясь при этом в тени и получая прибыль».

«Украинский конфликт выгоден для развития американского ВПК и американской экономики. Трамп же просто не хочет быть напрямую связан со всей этой историей и не хочет открыто выступать на стороне будущих проигравших», — заключил Литовкин.

Украинский посол при НАТО Алена Гетьманчук сообщила, что США при президенте Джо Байдене установили для Европы ограничения по оказанию военной помощи Украине, но при Дональде Трампе эти лимиты убрали.

«При Байдене европейским союзникам выставлялся определенный потолок в форматах помощи, и другие страны должны были упираться в этот потолок. Сейчас наоборот — администрация Трампа поощряет европейцев показать, что они готовы сделать для собственной безопасности и в вопросах поддержки Украины», — рассказала журналистам дипломат.

Ранее политолог объяснил желание Польши запугать ЕС «ударами России вглубь Европы».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами