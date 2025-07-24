Трамп сделал новое заявление о военной помощи Украине

Трамп: Европа должна была начать платить США за оружие Украине три года назад

Европа должна была начать оплачивать США полную стоимость поставляемого на Украину оружия еще три года назад. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая на конференции в Вашингтоне.

Глава Белого дома отметил, что США и ЕС заключили соглашение, согласно которому европейские страны будут оплачивать 100% стоимости всего военного оборудования. Евросоюз будет получать вооружения, а затем распределять их. Трамп подчеркнул, что большая часть вооружения пойдет на Украину.

«Они (европейцы. — «Газета.Ru») будут тратить эти деньги в Соединенных Штатах на наши оборонные компании. А мы будем отправлять его (оружие. — «Газета.Ru») им, и они будут распределять оборудование, которое мы им посылаем. Честно говоря, так должно было произойти три года назад», — сказал Трамп.

14 июля Трамп пообещал Киеву поставить новое оружие и технику, в том числе ЗРК Patriot. Президент США не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать ВСУ, однако добавил, что Евросоюз возместит США их стоимость.

В ответ на это глава минобороны ФРГ Борис Писториус призвал европейские страны «открыть свои кошельки» и оперативно собрать средства на покупку американского оружия для Украины.

Ранее стало известно, что две страны ЕС отклонили план Трампа по закупке оружия для Украины.