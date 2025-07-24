Трамп сделал новое заявление о военной помощи Украине

Европа должна была начать оплачивать США полную стоимость поставляемого на Украину оружия еще три года назад. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая на конференции в Вашингтоне.
Глава Белого дома отметил, что США и ЕС заключили соглашение, согласно которому европейские страны будут оплачивать 100% стоимости всего военного оборудования. Евросоюз будет получать вооружения, а затем распределять их. Трамп подчеркнул, что большая часть вооружения пойдет на Украину.
«Они (европейцы. — «Газета.Ru») будут тратить эти деньги в Соединенных Штатах на наши оборонные компании. А мы будем отправлять его (оружие. — «Газета.Ru») им, и они будут распределять оборудование, которое мы им посылаем. Честно говоря, так должно было произойти три года назад», — сказал Трамп.
14 июля Трамп пообещал Киеву поставить новое оружие и технику, в том числе ЗРК Patriot. Президент США не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать ВСУ, однако добавил, что Евросоюз возместит США их стоимость.
В ответ на это глава минобороны ФРГ Борис Писториус призвал европейские страны «открыть свои кошельки» и оперативно собрать средства на покупку американского оружия для Украины.
Ранее стало известно, что две страны ЕС отклонили план Трампа по закупке оружия для Украины.