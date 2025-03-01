«У вас нет сильных карт». Трамп и Зеленский публично поссорились, сорвав сделку по металлам

Переговоры Трампа и Зеленского в Вашингтоне закончились ссорой: американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении и отсутствии благодарности США и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам. Что произошло на встрече — в материале «Газеты.Ru».

Президенты США и Украины Дональд Трамп вступили в перепалку во время брифинга перед встречей в Белом доме. Ожидалось, что главы государства заключат сделку по редкоземельным металлам.

Сначала Трамп встретил Зеленского у входа в Белый дом, он был одет в деловой костюм с красным галстуком. Украинский президент же прибыл на переговоры в черной кофте и брюки. Трамп тут же прокомментировал внешний вид гостя: «Он приоделся сегодня».

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После политики обменялись традиционными любезностями и отправились в Овальный кабинет, где хозяин Белого дома перед камерами раскритиковал украинского коллегу за отказ от прекращения огня. Республиканец подчеркнул, что либо Киев идет на предложенную Вашингтоном сделку, «либо США умывают руки».

«Зеленскому придется идти на компромиссы. Мы все ждем быстрого окончания этой войны. Мы не говорим о гарантиях безопасности», — подчеркнул Трамп.

По его словам, глава Украины на встрече высказал неуважение к США, хотя должен был бы «испытывать благодарность» за всю оказанную ранее помощь.

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«Или вы подписываете соглашение, или мы выходим из сделки. У вас нет сильной позиции. Вы должны высказывать нам благодарность. А вы этого не делаете», — указал политик.

Он также прямо заявил Зеленскому, что не желает направлять на Украину много вооружений. «Мы с нетерпением ждем окончания войны, чтобы мы смогли заниматься другими вещами», — признался Трамп. Он упрекнул украинского президента в том, что тот «ставит на кон» жизни миллионов людей и рискует начать третью мировую войну .

«У вас нет сильных карт на руках. Мы хотим спасти вашу страну и остановить войну», — громко произнес американский лидер.

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Несколько раз в ходе переговоров Трамп не давал Зеленскому парировать. «Нет, ты и так много сказал», — заявил он украинскому президенту, когда тот попытался привести свои аргументы.

Просьба о перезагрузке

После спора в Овальном кабинете Зеленский удалился, а Трамп закрылся там с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом, госсекретарем США Марком Рубио и другими соратниками. По итогам их обсуждения украинскому президенту было передано, что его просят покинуть Белый дом.

Запланированную пресс-конференцию по итогам встречи отменили, также стороны отказались и от подписания сделки по металлам .

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По информации Fox News, украинская делегация «умоляла» о перезагрузке диалога, однако американская сторона не согласилась на это.

«Трамп выгнал Зеленского. Он не ушел сам. Украинцы умоляли о перезагрузке, но Рубио и [помощник президента США по нацбезопасности Майк] Уолтц сообщили им, что Зеленский должен покинуть территорию Белого дома и вернуться, когда будет готов к миру», — сообщила журналистка телеканала Джеки Хайнрик.

После этого офис Зеленского отменил его выступление в институте Hudson, а Госдеп США заявил о прекращении программы поддержки восстановления энергоинфраструктуры Украины.

«Возвращайся, когда будешь готов»

Сам Трамп после ссоры написал в социальной сети Truth Social, что Зеленский не готов к мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

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«Сегодня у нас была весьма значимая встреча [с Зеленским] в Белом доме. Мы узнали много такого, что невозможно понять без обсуждения под таким огнем и давлением. Поразительно, что выясняется на эмоциях, и я понял, что <...> Зеленский не готов к миру, если в этом будет участвовать Америка, потому что он считает, что наше участие даст ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужны преимущества, мне нужен мир. Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру», — написал он.

В свою очередь Зеленский после встречи поблагодарил США за поддержку.

«Спасибо, Америка, спасибо за твою поддержку и за этот визит. Спасибо президенту, конгрессу, американскому народу. Украине нужен справедливый и прочным мир, и мы работает именно ради этого», — написал он в X.