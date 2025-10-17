«Неприятный сюрприз»: как разговор Путина с Трампом «ударил» по Зеленскому

Президент РФ Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске, 15 августа 2025 года

Песков: Путин позвонил Трампу по следам его успешной поездки на Ближний Восток

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры за день до встречи американского лидера с Владимиром Зеленским, которая состоится 17 октября. После завершения беседы в Белом доме сообщили, что президенты РФ и США проведут личную встречу в столице Венгрии. Как в Москве оценивают итоги переговоров двух лидеров и почему Зеленскому теперь предстоит непростой разговор с Трампом — в материале «Газеты.Ru».

16 октября состоялась беседа между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. В ходе разговора главы государств договорились провести еще один саммит для обсуждения ситуации на Украине, на этот раз в столице Венгрии.

Контакт был инициирован российской стороной, а сам звонок длился более двух с половиной часов и, по словам западных журналистов, стал «неприятным сюрпризом» для президента Украины Владимира Зеленского, который должен встретиться с американским коллегой 17 октября.

«Ходили оптимистичные разговоры о том, что Белый дом вновь начинает смотреть на мир глазами Украины <...> Были большие надежды на то, что пятничная встреча наконец принесет Украине долгожданный приз — разрешение Трампа на закупку ракет большой дальности Tomahawk <...> Но телефонным разговором с Трампом Путин в некоторый степени перехватил у украинского президента преимущество», — пишет британская компания «Би-би-си».

Издание Spectator прямо указывает на то, что президент России «переиграл» Владимира Зеленского перед его встречей с главой США.

«Итог: Путин обошел <...> Зеленского, который сегодня встретится в Белом доме с Трампом», — говорится в публикации.

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что в ходе разговора обсуждался вопрос о возможных поставках Украине ракет Tomahawk.

«Вопрос [о ракетах Tomahawk], во всяком случае частично, обсуждался вчера во время телефонного разговора между президентами России и США», — заявил он.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналистам, что российская сторона предложила США организовать беседу президентов после успешной поездки Трампа на Ближний Восток.

«Болезненный удар» для Европы. Как Запад отреагировал на разговор Путина и Трампа Грядущая встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина станет болезненным ударом... 17 октября 11:25

«Нами был предложен этот телефонный разговор по следам успешной поездки президента Трампа на Ближний Восток. Президент России хотел поздравить Трампа с успехом», — заявил Песков.

Известно, что стороны уже начали обсуждать детали личной встречи Путина и Трампа в Будапеште. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проведут телефонные переговоры 17 октября, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Магия личных контактов»

Позитивная реакция США на инициативу российской стороны провести телефонный разговор президентов очень показательна, заявил «Газете.Ru» глава ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Оба лидера настроены и на решение украинского кризиса, и на выведение из мертвого пике российско-американских отношений. Диалог, начатый на Аляске, продолжается в формате поиска путей разрешения украинского конфликта. Магия личных контактов Путина и Трампа в конечном итоге может реально способствовать разрешению сложнейшего кризиса безопасности в Европе», — считает лидер ЛДПР.

По его мнению, важно, что Путин напрямую донес до Трампа позицию России о последствиях поставок ракетных комплексов Tomahawk Киеву.

«Реально ситуацию на поле боя в пользу ВСУ поставки ракетных комплексов Tomahawk не изменят. Однако процессу нормализации отношений Москвы и Вашингтона будет нанесен непоправимый ущерб, поэтому России было важно донести свою точку зрения напрямую», — заключил Слуцкий.

Переговорив с Путиным, Трамп продемонстрировал, что он все еще держит руку на пульсе, управляет процессами и не попадал ни под чье влияние, отметила в беседе с «Газетой.Ru» заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

«Последнее сближение США с Украиной произошло на фоне критики в адрес Трампа, что он оказался под тотальным влиянием Владимира Путина. Теперь же, когда многие СМИ заявили, что поддержка США Украины стала безусловной, Трамп разбивает и это утверждение. По сути, дипломатический процесс как ходил по кругу, так и продолжает ходить. Это явно не последний виток, подобных «переигрываний» будет еще много », — пояснила политолог.

По ее мнению, Украина продолжит добиваться предоставления Tomahawk или аналогичного оружия, вроде ракет «Барракуда».

«В Белом доме не будут лишать Зеленского надежд на получение всего этого оружия. Для Трампа важно сохранить то, что он называет «сильной переговорной позицией», а значит, Москве будут периодически грозить санкциями, а Киеву обещать новые вооружения. Четкое выполнение обещаний в пакет предложений не входит», — заключила Гафарова.

Своей стратегией Трамп смог добиться одновременно несколько вещей — удержал Европу в своих руках и договорился с Россией, считает политолог-международник Кирилл Коктыш.

«Трамп использовал очень эффективную переговорную стратегию. В начале он снизил ставки, убедил Европу, что пойдет на дальнейшую конфронтацию с Россией без страха и сомнений. Однако в нужный момент разменял «Томагавки» на переговорах с Путиным. Вчера Госдума ратифицировала соглашение о стратегическом сотрудничестве с Венесуэлой. Это был более чем прозрачный намек на возможный симметричный ответ Вашингтону, который Трамп понял», — пояснил политолог «Газете.Ru».

По его мнению, после разговора Трампа с Путиным Зеленский оказался перед необходимостью делать крайне серьезные уступки на предстоящей встрече с американским лидером.

«Уступки — это самое главное, что Трампу нужно от Зеленского. Американский президент хочет, чтобы Киев полностью сдал [экс-президента США Джо] Байдена и его команду, то есть передал те самые документы, которые позволят посадить Байдена и уронить рейтинг демократов перед промежуточными выборами», — сказал Коктыш.

Идеальное время

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам, российский дипломат Григорий Карасин назвал телефонный разговор Трампа и Путина «своевременным» и выразил уверенность, что он поможет наладить диалог со всеми участниками мирного процесса на Украине.

«Разговор двух президентов получился, на мой взгляд, очень своевременным, учитывая напряженность последних высказываний со стороны Белого дома. Произошедший контакт можно трактовать как очень конструктивный вклад в ту самую «атмосферу Анкориджа», которая установилась после встречи Путина и Трампа на Аляске», — сказал сенатор.

Кроме того, разговор американского и российского лидеров должен «усмирить некоторые горячие головы в Киеве, НАТО и Евросоюзе», чтобы предотвратить очередные масштабные военно-политические авантюры, считает Карасин.

«Конечно, многое из беседы Трампа и Путина мы еще пока не знаем, так как все самое важное кроется в деталях. Думаю, что что-то еще прояснится после встречи президента Трампа и Владимира Зеленского 17 октября. Конечно, разговор им предстоит далеко не простой», — заключил Карасин.

Американский телеканал CNN также обращает внимание на то, что разговор двух президентов состоялся в «идеальное время».

«Время в дипломатии — это самое главное, и Кремль идеально рассчитал время для телефонного разговора с Белым домом. <...> По сути, это была попытка Москвы в последнюю минуту пресечь опасные разговоры о потенциально переломных моментах в поставках американского оружия на Украину», — говорится в материале.

CNN отмечает, что «особенно важным итогом телефонного разговора» стала договоренность о проведении второго очного саммита президентов.

Выбор Венгрии

Выбор места проведения нового саммита Трампа и Путина также удивил многих. Пресс-секретарь президента России заявил, что решение о месте встречи было принято обоюдно и отражает взаимное согласие сторон.

Песков подчеркнул, что выбор Будапешта связан с его особой позицией в рамках НАТО и Евросоюза — Венгрия демонстрирует суверенность и независимость в отстаивании своих интересов, что вызывает уважение у мировых лидеров.

В Китае позитивно отнеслись к предстоящей встрече президентов РФ и США в Будапеште, заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

А в Европе не все настроены оптимистично к готовящемуся визиту. По мнению главы французской правой партии «Патриоты» Флориана Филиппо, президент Франции Эммануэль Макрон «будет в ярости из-за предстоящей встречи лидеров РФ и США».

Итальянская газета La Repubblica назвала выбор Будапешта «пощечиной» для остальной Европы.

Выбор Венгрии в качестве места для новой личной встречи Путина и Трампа — это символическая победа над Брюсселем, считает политолог Кирилл Коктыш.

«Премьер-министр Виктор Орбан выступает против глобалистской политики Брюсселя и поддерживает национальные интересы Венгрии. Обеспечение Венгрии таким значимым ресурсом, символическим ресурсом, когда она становится центром договоренности — это понятный месседж глобалистам, Украине и всему Евросоюзу», — пояснил политолог.

По его мнению, это фактически заявка на «новую архитектуру европейской безопасности, которая не включает привычных элит». Коктыш заключил, что «символизм подобного выбора переоценить просто невозможно».

В свою очередь политолог Анастасия Гафарова отметила, что идея использования венгерской площадки для переговоров России и США отнюдь не нова. Проведение саммита в Будапеште активно лоббировала сама венгерская сторона, а для Трампа это — поддержка европейского партнера.

В Кремле рассказали, когда может состояться встреча Путина и Трампа в Венгрии Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести встречу в Венгрии в течение... 17 октября 14:57

«Полагаю, раньше подобный вариант отметался российской стороной не из принципиальной позиции, а по соображениям безопасности. Несмотря на то, что Венгрия вышла из Римского статута, она все же подчиняется многим правилам ЕС, плюс туда необходимо долететь через одну-две абсолютно недружественные страны, с какой бы стороны ни заходить», — сказала политолог.

Она предположила, что сейчас может быть найден вариант организации визита при сопровождении американской авиации как гаранта безопасности для российской делегации.